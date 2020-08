Stjärnornas kritik mot ligan: "NHL är alltid sena till festen"

Det har knappast undgått någon alla de protester som pågått världen över sedan George Floyd sköts ihjäl av en polis i Minneapolis i maj. I söndags sköts obeväpnade Jacob Blake flera gånger i ryggen av polis i delstaten Wisconsin.



I protest mot det inträffade bestämde sig inatt NBA-laget Milwaukee Bucks för att bojkotta mötet mot Orlando. Fler sporter följde efter och matcher i MLS, NBA, WNBA och tennisturneringen i New York ställdes in. Men Stanley Cup-slutspelet tuffade på som vanligt, även om kampen mot rasism uppmärksammades före nedsläpp mellan Boston och Tampa i Toronto.







Att NHL spelades inatt är något som väckt kritik. Även från spelare i ligan. Evander Kane har i flera tweets riktat kritik mot ligan och sa följande till Sportsnet:

— Det är fantastiskt att skriva uttalanden. Det är fantastiskt att skicka tweets. Det är fantastiskt att publicera berättelser och bilder på Instagram. Men "at the end of the day" kommer det att handla om verklig handling och meningsfull förändring, och tyvärr sker det fortfarande inte, och vi måste bli bättre.



Matt Dumba stämde in i kritiken i en intervju med Sportsnet.

— NHL är alltid sena till festen, särskilt om dessa ämnen, så det är ganska tråkigt och nedslående för mig och andra medlemmar av HDA (Hockey Diversity Alliance), och andra killar över hela ligan. Men om ingen står upp och gör någonting, är det samma sak.







TSN:s insider Darren Dreger berättade i ett inslag att både ligan och spelarfacket kommer acceptera individuella spelarprotester.

— NHL begrundar naturligtvis på vad som händer i NBA, men planerar inte att göra någonting för stunden. Vad jag menar med det är att det inte kommer vara diskussioner med klubbarna huruvida de ska spela eller inte. Dock förväntas det, både från NHL och NHLPA att det kommer vara individuella spelarprotester, och både spelarfacket och ligan är okej med det. De stödjer det.

— Blir det en större fråga där ett helt lag vill bojkotta så kommer naturligtvis NHL få omvärdera frågan.