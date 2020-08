NHL skjuter upp slutspelsmatcherna

I natt valde NBA att ställa in de planerade slutspelsmatcherna. Milwaukee Bucks var först ut att bojkotta spel, och därefter ställdes samtliga matcher in. Det har också ryktats om att hela NBA-slutspelet kan komma att ställas in.





Bucks-spelarna vägrade deltaga som en protest mot polisens övervåld mot svarta i USA, med skjutningen av Jacob Blake som senaste exempel. NHL genomförde däremot nattens matchen som planerat, och nöjde sig med att uppmärksamma händelsen i en kort sekvens före nedsläpp i stället.





STÄLLER IN - EFTER ORGANISATIONENS KRAV

Men nu tar de det hela ett steg längre. Nattens matcher mellan Philadelphia och New York Islanders, samt Vegas och Vancouver, kommer inte spelas. Tidigare under kvällen krävde nystartade organisationen Hockey Diversity Alliance, med San Joses Evander Kane i spetsen, att matcherna skulle ställas in. De skickade in en formell begäran till ligan.

– Vi menar att det sänder ett starkt budskap om att mänskliga rättigheter prioriteras över sport, skrev organisationen på twitter.







Kort därpå kom uppgifter som sade att spelarfacket NHLPA hade ett möte om nattens matcher, och nu har alltså beslutet fattats. Det blir inga matcher. Det säger samstämmiga uppgifter från nordamerikanska insiders.





VANCOUVER DRIVANDE I BESLUTET

Det har funnits uppgifter som sagt att det bara är dagens matcher som kommer beröras - medan andra nordamerikanska journalister hävdar att även morgondagens matcher kommer skjutas på framtiden. Det troliga är att även fredagens matcher kommer skjutas upp, och att slutspelet återupptas först på lördag kväll svensk tid, eller natten till söndag svensk tid. Det skriver bland annat Pierre LeBrun.





Även flera andra tunga journalister på ESPN, TSN och The Athletic har säkra uppgifter på att nattens matcher ställs in - och skriver att det just nu pågår möten mellan spelarfacket och ligan hur resten av slutspelet ska spelas. Det är alltså inte helt klart i skrivande stund.





New York Islanders och Philadelphia ska ha varit beredda att spela nattens match, men kom på andra tankar när Vancouvers spelartrupp uppges ha gjort klart att de inte tänkte spela mot Vegas. Då ska diskussionen om att även ställa in Islanders-Flyers ha dragit igång. Och de nådde alltså samma slutsats som Vancouver Canucks. Det rapporterar New York Post.





Beslutet att inte spela nattens matcher ska främst ha kommit från spelarhål.





