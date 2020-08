NHL-klubben straffas hårt efter regelbrott

Under onsdagskvällen meddelade NHL att Arizona Coyotes kommer att tappa två av sina draftval de kommande åren.

Anledningen är att klubben ska ha brutit mot ligans regler under den årliga NHL Draft Combine, där spelare som är aktuella inför NHL-draften genomgår intervjuer och fystester. Klubben ska ha genomfört egna fystester med vissa spelare innan combinen, något som inte är tillåtet.

Ligan kommer inte att straffa några individer för regelbrottet, men organisationen slipper inte undan straff. På grund av regelbrottet kommer laget att tappa sitt andrarundeval från årets NHL-draft samt nästa års förstarundeval.

NHL announces sanctions to Arizona Coyotes for violation of League’s Combine Testing Policy. https://t.co/OsG3Ev3FmA pic.twitter.com/7NZnxTXQdi