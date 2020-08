Uppgifter: Draftettan nobbar spel i Europa

Tidigare har det rapporterats om att den blivande draftettan Alexis Lafrenière skulle kunna inleda säsongen 2020/21 i Europa. Anledningen skulle vara att matchas igång med seniorhockey innan han tar klivet till NHL eftersom säsongen i Nordamerika kommer skjutas upp.

Nu rapporterar dock TSN:s insider Bob McKenzie att så inte kommer att bli fallet.

Lafrenière nobbar både spel i Europa och kommer inte heller att rapportera till sitt juniorlag i QMJHL, Rimouski Océanic.

If the NHL 20-21 season doesn’t start in December or January, Lafreniere (in consultation with his NHL club) will review whatever playing options are available to him at that time.