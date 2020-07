Glädjebeskedet: Crosby räknar med att spela

Sidney Crosby har av okänd anledning inte deltagit som vanligt på träning för Pittsburgh Penguins den senaste tiden.

Nu säger superstjärnan dock att han hoppas kunna vara tillbaka i spel i träningsmatch mot Philadelphia Flyers – som spelas redan i morgon.

Det var för över en vecka sedan, förra lördagen, som Sidney Crosby avbröt en internmatch och lämnade isen utan att återvända på flera dagar. I helgen kom dock glädjande bilder på Penguins-kaptenen då han gick på is igen efter att inte ha tränat med laget på en vecka. Han deltog dock inte i Pittsburghs internmatch som spelades i lördags.

Nu lämnar dock storstjärnan lugnande besked och trots att han knappt har tränat alls på nio dagar så hoppas han kunna vara med i träningsmatch mot Philadelphia Flyers – som spelas redan i morgon.

– I bästa fall så kan jag vara med och spela i tisdagens match men om jag inte kan det så får jag bara ta det dag för dag därefter. Men jag hoppas att jag kan vara med i matchen, säger Crosby till nhl.com.

”RÖR SIG I RÄTT RIKTNING”

Oavsett om han kan delta i tisdagens träningsmatch eller inte så ska det inte påverka hans medverkan i play in-serien mot Montreal Canadiens. Den första matchen lagen emellan är en av de första som spelas efter återstarten 1 augusti men Crosby ska inte vara ett frågetecken inför den matchen.

– Självklart hade man ju velat ha lite mer högträning och matchsituationer i sig innan dess. Men jag tror att det faktumet att jag har varit en del på is hjälper att ta mig igenom detta. Jag var på is på egen hand under en längre tid och jag kände mig redo även utan denna veckan som jag missat. Det känns som att saker rör sig i rätt riktning så förhoppningsvis kan jag vara med redan i träningsmatchen, säger 32-åringen.

Det är oklart exakt vad som besvärar superstjärnan men enligt tidigare uppgifter ska han ha undvikit att träna för fullt som en försiktighetsåtgärd till en mindre skada han brottas med.

Sidney Crosby begränsades till 41 matcher i grundserien efter att ha genomgått en operation för en magmuskel-relaterad skada i mitten av november. Efter det missade han drygt två månaders spel och totalt 28 matcher. Han samlade ihop 16 mål och 47 poäng.





