Ännu en toppliga skjuter upp starten

SHL planerar alltjämt att dra igång den 19 september, medan HockeyAllsvenskan skjuter upp starten om inte publik tillåts. Vi har redan fått besked om att den finska ligan skjuts upp till den första oktober, och den norska till den tredje.

Den finska ligan har fram tills idag varit den enda av Europas storligor som redan nu gått ut med att seriestarten skjuts upp, men nu ger den tyska högstaligan ett liknande besked. Enligt European Hockey Alliance har ligans VD Gernot Tripcke meddelat att den tyska ligan förmodligen inte kommer igång förrän tidigast i november. Något exakt datum är ännu inte satt.

Förutom de tidigare nämnda länderna har även den österrikiska ligan, den brittiska ligan, den franska ligan och den slovakiska ligan fått nya startdatum

CEO Gernot Tripcke informed on Monday that DEL not likely to start before 1 November. Finnish Liiga and French Ligue Magnus schedules announced. Our European leagues' Return-To-Play chart updated. pic.twitter.com/FGeAh8aHuw