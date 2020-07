Stjärnan kan återvända till HV71: ”Har avtal med oss”

Osäkerheten kring nästa års NHL-säsong skapar vissa frågetecken för SHL.

Bland annat för Linus Sandin och HV71 då forwarden fortfarande kontrakt med klubben över nästa säsong trots nyskrivet NHL-avtal och kan återvända till SHL om NHL-säsongen skjuts upp.

– Det är klart att det skulle kunna vara intressant för oss att ha Linus i laget under hösten, säger sportchef Johan Hult till JP.

Flera SHL-sportchefer sitter förmodligen och följer situationen i NHL väldigt noggrant just nu, speciellt för att se när nästa NHL-säsong börjar.

Om NHL:s plan för Stanley Cup-slutspelet går igenom kommer den nuvarande säsongen hålla på till hösten och därför kommer nästa säsong inte kunna inledas i oktober som planerat utan får skjutas upp.

Det sätter vissa svenskar i en speciell sits.

Flera av SHL-spelarna som skrev NHL-kontrakt i våras har nämligen fortfarande kvar sina gällande SHL-kontrakt och skulle kunna återvända till Sverige ifall säsongen i Nordamerika senareläggs.

En av dessa är Linus Sandin som skrev på för Philadelphia Flyers. HV71 berättar nu att man är angelägna om att plocka tillbaka den målfarlige forwarden.

– Ja, tekniskt sett så har han ju ett avtal med oss och det är klart att det skulle kunna vara intressant för oss att ha Linus i laget under hösten. Men jag vill egentligen ha lite klarare former innan det går att säga något om detta, säger HV:s sportchef Johan Hult till Jönköpings-Posten och fortsätter:

– Det är ju så mycket som är oklart just nu. Det har talats om att nästa NHL-säsong ska dra i gång vid årsskiftet men där är inget bestämt. I så fall skulle det kunna bli aktuellt att de här spelarna spelar i SHL tre månader under hösten.

VILL LÅNA STJÄRNAN ÖVER HELA SÄSONGEN

Linus Sandin var en av hela SHL:s bästa målskyttar den gånga säsongen då han sköt 19 mål vilket var tredje bäst i ligan. Hans 36 poäng var även bäst bland HV:s forwards.

Enligt Johan Hult vore det dock mer intressant för HV71 att försöka låna in Sandin över hela nästa säsong.

– Det skulle vara en bättre lösning för oss. Och att spelaren sedan kan åka över efter avslutad SHL-säsong, då det fortfarande kan vara rätt mycket kvar av säsongen där borta. Om NHL kommer i gång vid årskiftet kan jag tänka mig att man håller på en bra bit in på sommaren även om det blir ett komprimerat spelprogram, säger Hult.

