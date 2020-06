Uppgifter: Fyra personer gör upp om tränarjobbet

New Jersey storsatsade inför säsongen. De värvade P.K. Subban och Nikita Gusev, behöll Taylor Hall och fick dessutom in Jack Hughes i laget. Men storsatsningen blev ett fiasko. Resultaten uteblev, Hall och målskytten Blake Coleman trejdades iväg, och såväl general manager Ray Shero som tränare John Hynes fick sparken.

Alain Nasreddine, Hynes assisterande tränare, fick huvudansvaret men ses alltjämt bara som tillfällig huvudtränare tills dess att en permanent sådan utses. Men enligt TSN:s Pierre LeBrun finns Nasreddine nu också med bland slutkandidaterna till att få jobbet också permanent.

LeBrun skriver på twitter att New Jersey är nere på fyra kandidater till det lediga coachjobbet, och Nasreddine ska alltså vara en av dem.

– Det är status quo på den fronten. Jag har inte hört någonting om min framtid, sade han själv under en videokonferens med media igår.

GRÖNBORG FANNS MED

Det framgår inte vilka de övriga tre är, men tunga coachnamn som Gerard Gallant och Peter Laviolette finns som bekant på marknaden efter att ha fått sparken från Vegas respektive Nashville under säsongen. Laviolette ersattes då av just den sparkade New Jersey-coachen John Hynes.

Tidigare har Zürich gått ut med att New Jersey ville samtala med Rikard Grönborg m det lediga jobbet, vilket de också gjorde, men den schweiziska klubben var tydliga med att man inte skulle släppa svensken. Pierre LeBrun skriver att Devis hade åtta till tio tränarkandidater från början, å Grönborg ingick med all sannolikhet i den skaran.

New Jersey Devils är en av sju klubbar i NHL som inte får spela något slutspel den här säsongen. De hade bara Ottawa och Detroit bakom sig i den östra konferensen. På de åtta säsonger som spelats sedan Devils gick till final år 2012 har man missat slutspel sju gånger.

TV: Devils vinner Stanley Cup 2003