Luleås lyft – rankas som Europas näst bästa klubb

Luleå Hockey – Europa näst bästa lag? Ja, i alla fall om man går efter den årliga ranking som sajten hockeyarchives.info sammanställt för 2020. Här är en genomgång av hur de svenska lagen – från SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan – står sig i Europa.

Sajten Hockey Archives rankar årligen Europas 250 bästa ishockeyklubbar. Rankingen baseras på de resultat lagen gjort i både ligan, Champions Hockey League och de inhemska cuper som existerar i vissa länder. Givetvis väger resultaten tyngre ju bättre ligan man opererar i är.

2020 är Luleå Hockey inte oväntat det bästa svenska laget, faktum är att norrbottningarna är tvåa på hela rankingen efter de regerande Gagarin Cup-mästarna CSKA Moskva i KHL.

CHL-mästarna Frölunda tappar från fjärde till sjunde plats på rankingen jämfört med 2019, men är näst bästa svenska lag alldeles före Färjestad på åttonde plats. Bland de 20 främsta i Europa finns även Skellefteå AIK (15), Rögle (17), Djurgården (19) och HV71 (20) representerade.

Noterbart att Björklöven, som toppade den allsvenska tabellen efter grundserien, rankas högre (83) än SHL-jumbon Oskarshamn (86) och att den allsvenska jumbon AIK (190) har fyra lag från Hockeyettan framför sig på rankingen.

TOPP-20

1 CSKA Moskva, KHL

2 Luleå HF, SHL

3 Ak Bars Kazan, KHL

4 SKA Sankt Petersburg, KHL 5 Kärpät, Liiga

6 EHC München, DEL

7 Frölunda HC, SHL

8 Färjestad BK, SHL 9 Barys Nur-Sultan, KHL

10 Dynamo Moskva, KHL

11 Adler Mannheim, DEL

12 Jokerit, KHL

13 Tappara, Liiga

14 Liberec, Extraliga

15 Skellefteå AIK, SHL 16 Avangard Omsk, KHL

17 Rögle BK, SHL

18 Lukko Rauma, Liiga

19 Djurgården Hockey, SHL 20 HV71, SHL

Övriga svenska lag

31) Örebro Hockey40) Malmö Redhawks

46) Växjö Lakers

56) Linköping HC

67) Brynäs IF

81) Leksands IF

83) IF Björklöven

86) IK Oskarshamn

89) Modo Hockey

92) Timrå IK

98) Bik Karlskoga

106) Västerås IK

109) Södertälje SK

111) HC Vita Hästen

120) Västerviks IK

128) Mora IK

129) Tingsryds AIF

134) Karlskrona HK

136) Almtuna IS

141) Kristianstad IK

164) Väsby IK

174) Mariestad Bois

176) Borlänge HF

183) HudiksvallsHC

190) AIK

194) Troja/Ljungby

196) Nybro IF

202) Huddinge IK

213) Östersunds IK

215) Halmstad HC

222) Visby-Roma HK

225) Tranås AIF

230) Kallinge-Ronneby IF

235) Bodens HF

236) Vimmerby Hockey

240) Lindlöven IF

Hela rankingen här.

