"Det var ett felbeslut från min sida"

Möjligheten att spela NHL-hockey tillsammans med sin lillebrorsa Adrian tog honom till Los Angeles. Där sprack drömmen om en återförening bröderna emellan när Mario Kempe skickades till AHL. Med facit i hand konstaterar han att det blev fel.

– Om jag ska vara helt ärlig... Ibland tar man rätt beslut och ibland tar man fel beslut och det här var ett felbeslut från min sida att gå till Los Angeles, säger han till hockeysverige.se.

ASPUDDEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mario Kempe sticker verkligen ut bland hockeyspelarna som drillas av Vladimir Egorov och Johnny Oduya på Aspuddens IP den här soliga måndagen. Dels för att han har överlägset flest tatueringar i den till stora delar barbröstade gruppen, dels för att han är den enda som är född på 1980-talet.

Forwarden, som fyller 32 år i höst, konstaterar att han inte riktigt vant sig vid att tillhöra de äldsta spelarna, vare sig det handlar om den här träningsgruppen eller i de lag han har representerat de senaste åren.

– Det hände så jäkla snabbt över huvud taget. Man känner sig fortfarande ung. Ibland när man tränar och de säger "de unga på den sidan och de äldre på andra sidan" så hajar man till, "fan jag är ju äldst här", skrattar Kempe efter att ha dragit på sig en Megadeth-t-shirt över sin svettiga kropp efter träningspasset.

– Det är samma sak i vårt lag i CSKA Moskva också, jag tror jag är bland de fyra-fem äldsta spelarna och så var det i Arizona när jag spelade i NHL också. Det känns ändå som att jag utvecklades ganska sent och som att jag har några år till godo tack vare det. Jag känner mig fräsch i kroppen och att jag blir snabbare för varje år, så det är inte så att man tappar för varje år bara för att man fyllt 30.

Fystränare Egorov bekräftar det. Han prisar sin adept för de framsteg som han gjort under våren och hur han "exploderar" när de kör sprintövningar på konstgräsplanen på Aspudden. Mario Kempe nickar glatt när han får ta del av lovorden.

– Det var när jag började köra med "Vladde", när jag skulle till Ryssland och Vitiaz i KHL första gången, som polletten trillade ned. Vi la upp en plan och han sa "kör vi efter det här kommer du att nå dina mål". Och det gjorde jag. Jag kommer över till NHL när jag var 28 och sedan tycker jag att jag har blivit bättre för varje år, menar han.

– Sedan kan det ha med rutin att göra. När man var yngre var det nästan som att man gick ut och spelade varje match som det var en Stanley Cup-final, och det ska man väl till viss del göra, men det blir svårt att hantera den stressen över en hel säsong. Nu spelar jag mer avslappnat och spelar bättre tack vare det, sedan försöker man såklart jobbar så hårt man kan ändå. Men det handlar om att vara lite mer kylig i skallen och inte överarbeta situationer. Det är det man känner att man har fått med rutinen.

När man var yngre var det nästan som att man gick ut och spelade varje match som det var en Stanley Cup-final



Mario Kempe fick sin NHL-chans 2017 då han skrev på för Arizona Coyotes efter tre KHL-säsonger med Vitiaz Podolsk. Han gjorde två säsonger i klubben och spelade 70 NHL-matcher. Inför den här säsongen hade han chansen att stanna i Coyotes, men valde i stället att skriva på för Los Angeles Kings.

Tanken var att han skulle få chansen att lira NHL-hockey tillsammans med lillebror Adrian Kempe. Den drömmen grusades ganska snabbt då Kings skickade ned Kempe den äldre till farmarlaget Ontario Reign i AHL.

"INTE RÄTT STÄLLE FÖR MIG ATT VARA PÅ"

I dag hymlar han inte med att det blev fel.

– Lite bittert känns det ändå. Det var en dröm för oss att få spela ihop. Vi fick göra det under VM i fjol och det var kul att vi hann göra det lite grann. Att vi inte fick något byte ihop är en annan sak. Men det var tråkigt. Om jag ska vara helt ärlig... Ibland tar man rätt beslut och ibland tar man fel beslut och det här var ett felbeslut från min sida att gå till Los Angeles. Jag borde kanske ha stannat i Arizona där jag var mer etablerad. Men det var en chansning och vi drömde som sagt om att spela tillsammans. Nu blev det tyvärr inte så.

Hur snabbt insåg du att det inte skulle funka med Kings?

– Direkt efter campen. Jag gjorde en bra camp och det fanns, som jag såg det, ingen anledning till varför jag inte skulle ta en plats direkt. Men när jag blev uppsatt på waivers direkt efter campen kändes det meningslöst. Speciellt med det laget de hade där. Halva laget hade jag spelat mot i AHL när jag var i Tucson två säsonger tidigare och vi vann varenda match. Då kändes det inte som att det var rätt ställe för mig att vara på.

När jag blev uppsatt på waivers direkt efter campen kändes det meningslöst



Samtidigt förstår han med facit i hand varför Los Angeles Kings valde att ge andra, yngre spelare chansen framför honom.

– De är ju i en rebuild så det är kanske som det ska vara. De satsar på de unga och bygger för framtiden, så det kan vara rätt också. Man vill att rätt spelare får chansen när man ska vara bra om några år. Det är den strategin de har och det var därför de inte hade några problem att släppa mig. För varför skulle de ha mig som är över 30 år i en utvecklingsliga som AHL? Det fanns ingen anledning till att jag skulle ta upp någon ung spelares plats där heller.

"DET BÄSTA BESLUTET JAG TAGIT"

I slutet av november förra året blev det klart att Mario Kempe lämnar Nordamerika för det regerande ryska mästarlaget CSKA Moskva. Sejouren i Kalifornien blev därmed kortvarig. Det var flera olika saker som lockade med ett nytt KHL-äventyr.

– Betalt får man ju verkligen i Ryssland. Där får man ju nästan bättre betalt än i NHL om man inte är toppspelare där. Dels för att skatterna är lägre, dels för att det levnadsmässigt inte är lika bra som till exempel L.A. så de behöver kanske locka med det, säger han.

Spelade ekonomin in som en stor faktor?

– Ja, absolut, skulle CSKA komma med samma erbjudande som jag hade i AHL är det ju bara att välja om man hellre vill bo i L.A. Det är klart att Moskva är en jättefin stad, men att det är jättebra betalt är ju det som är positivt.

– Sedan var det för mig viktigt att få komma till ett bra lag som ska vara med och slåss om att vinna – nästan förväntas vinna. Jag har inte spelat i så många lag där man har haft förväntningarna på sig att vinna varje match och vinna mästerskapet. Det var kul. Man märkte när man mötte lag att de hade stor respekt för en. De backar av och man får mer tid med pucken, så det var verkligen kul att komma till CSKA. Det var det bästa beslutet jag har tagit.

"JÄKLIGT BITTERT"

CSKA Moskva, som även hade svenskarna Lars Johansson och Klas Dahlbeck i laget, dominerade i KHL:s grundserie och slog ut Torpedo Niznij Novgorod med 4–0 i den första rundan av Gagarin Cup-slutspelet. Sedan kom coronaepidemin och stoppade möjligheten till den andra raka mästartiteln.

– Det är jäkligt bittert för jag skulle vilja vara med och vinna en stor titel, det hade varit nice. Framför allt med det laget vi hade så tror jag vi hade en bra chans. Nu vet jag att många nog försvinner till NHL, sedan kommer de säkert att få ihop ett bra lag ändå, men det kändes som det inte fanns något lag som kunde ha tagit oss i en bäst av sju-serie.

Mario Kempe har ytterligare ett år kvar på kontraktet med storklubben och hoppas kunna få en ny chans att slåss om den där titeln han saknar nästa säsong. Men när den säsongen kan starta är det ingen som vet i dagsläget.

– De säger preliminärt att det ska dra i gång 2 september. Vi brukar samlas i mitten av juli, men sedan vet jag inte hur det ser ut med smittspridning, karantän och sådant i Ryssland just nu. Det får vi avvakta och se. Men jag är beredd att åka när de säger åt mig att åka, säger han.

I väntan på ett slutgiltigt besked gnuggar "äldstingen" vidare på Aspuddens konstgräs, men även på fruset underlag.

– Jag kör på bra på is just nu och gör mig redo. Jag är en sådan spelare som inte vill ha för lång semester, jag får hockeyabstinens och vill spela hela tiden, skrattar han.

– Vissa säger att man ska hålla sig borta från isen på somrarna för att få tillbaka suget, men så länge man har suget spelar det väl ingen roll. Då kan man hålla på att träna och så där. Jag försöker köra så mycket på is jag bara kan.

Toppfoto: Uffe Bodin

Foto på Mario och Adrian Kempe: Bildbyrån/Johanna Lundberg

Foto på Mario Kempe i CSKA Moskva: Imago Sportfoto/Xinhua

TV: Victor Söderström redo för NHL-äventyr