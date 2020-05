Forne jättetalangen kan lägga av – 25 år gammal

Martin Réway öste in poäng för Slovakien under JVM-turneringarna 2014 och 2015. Säsongen 2014/15 snittade den då 20-årige forwarden över en poäng per match i den tjeckiska ligan med Sparta Prag och säsongen därpå stod han för 21 poäng (8+13) på 19 matcher i den schweiziska ligan.

Sedan gjordes upptäckten att det slovakiska storlöftet hade hjärtproblem, något som i sin tur gjorde att han missade hela säsongen 2016/17. Efter den missade säsongen lyckades Réway aldrig hitta tillbaka till sitt spel igen.

Under hösten 2018 värvades han av hockeyallsvenska Tingsryd, där han på tio matcher noterades för två passningspoäng. Den gångna säsongen spelade Réway halva säsongen i Tjeckien i Jaromír Jágrs lag Kladno innan han i februari skrev på för Poprad i den slovakiska ligan.

"DAGS ATT STÄNGA DET HÄR KAPITLET"

I helgen stod det klart att det inte skulle bli någon fortsättning i den slovakiska klubben för Réway. Via sitt Instagram-konto meddelar nu 25-åringen att han går i tankarna att lägga ned sin hockeykarirär.

"Hockey har gett mig mycket glädje, men också mycket lidande. De senaste åren har min resa varit ett helvete, så många lögner har spridits om mig. Jag har alltid älskat hockey även fast karriären inte gick som jag ville, men jag känner mer och mer att det är dags att stänga det här kapitlet i mitt liv", skrev Réway i en Instagram Story under helgen.

Réway draftades av Montreal i fjärderundan av draften 2013, men hann bara spela fem matcher för klubbens AHL-lag Laval innan han lämnade Nordamerika hösten 2017.