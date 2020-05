"SHL… ja, det skulle vara intressant"

Efter fem år i Rögle lämnade Alen Bibic klubben, och svensk hockey, för spel i Vilacher SV i Österrike. Nu avslöjar backprofilen att det finns intresse från SHL - och att det intresset är ömsesidigt.

– Det jag saknade från SHL och Sverige var den här pulsen när man spelade på hemmaplan och en liga det skrivs mycket om i media, berättar han för hockeysverige.se.

Alen Bibic lämnade Leksand för Rögle första gången 2013. Efter det blev det fem mer eller mindre hela säsonger i Ängelholms-klubben innan han inför säsongen 2019/20 lämnade Skåne för spel i Österrike. Ett avsked som blev ganska känslosamt för 28-åringen från Rättvik.

- Klart att det var speciellt att lämna. Jag var ändå i Rögle under en femårsperiod. Jag fick vara med på resan upp till SHL, att få etablera och ta laget till slutspel för första gången på 25 år, berättar Alen Bibic och fortsätter:

- Det var en lång resa jag gjorde med Rögle och jag har fina minnen därifrån. Rögle har gett mig extremt mycket i min karriär och format mig till den spelare jag är idag. Allt har sitt slut och så blev det nu.



Under sina fem säsongen i Rögle utvecklades Bibic mycket som hockeyspelare och person.

- Visserligen tog jag en liten mellanlandning i Almtuna, men det blev mer på riktigt att jag flyttade från hembygden, Rättvik, Dalarna och ner hit. Det utvecklade mig som person jättemycket, men även som spelare.

- Kollar jag på den Alen som kom till Rögle kontra den som inför förra säsongen lämnade SHL är det en jättestor skillnad på hur jag utvecklats som hockeyspelare. Jag är också väldigt tacksam mot Rögle som klubb och organisation att dom utvecklat mig.

Jag har jobbat med att bli rörligare på skridskorna



Kan du peka på några speciella detaljer i ditt spel som du utvecklat under din tid i Rögle?

- Under hela min karriär har jag jobbat med att bli rörligare på skridskorna, bli en mer modern ishockeyspelare. Hockeyn har ändå gått mer åt det hållet.

- Om jag ser till den Alen som lämnade Leksand, då var jag inte var den här jätterörliga hockeyspelaren, trots min storlek (191 cm/105 kg) måste jag vara rörlig, och inte fullt utvecklad. Det fanns sina anledningar till det. Jag var ändå ung och kände att jag var i en utvecklingsfas.

- Just mitt rörelsemönster är något jag utvecklat jättemycket i Rögle, hur jag rör mig, hur jag tänker… Egentligen har allt i spelet utvecklats.

- När jag blev utlånad till Leksand säsongen 2015/16 var det många som påpekade ”rörelsemönstret har verkligen utvecklats på den här killen”. Det var kul att höra eftersom det var något jag har strävat efter hela tiden.

Alen Bibic.

Du pratar fortfarande med brett dalmål trots att du snart varit borta sex år från Rättvik, men hur mycket skåning är du idag?

- (Skratt) Idag har jag en lägenhet här i Skåne. Jag måste säga att det är som ett andra hem för mig. Föräldrarna bor fortfarande kvar uppe i Rättvik så det är fortfarande hemma för mig där uppe.

- Klart att då jag varit så många år i Rögle samtidigt som jag trivs jättebra nere i Skåne så har jag blivit ganska mycket skåning. Däremot pratar jag inte skånska ännu och det finns nog ingen risk att jag kommer göra det heller, säger 28-åringen med ett skratt.

'DÅ HADE JAG NOG GETT ETT ANNAT SVAR'

När hockeykarriären är över vart ska du och din flickvän, landslagsmålvakten i fotboll Zećira Mušović, bosätta er, blir det Rättvik, Bosnien, Österrike eller Helsingborg?

- Det vet man aldrig och det är svårt att idag säga hur det blir. Hade du frågat mig för fem, sex år sedan hade jag nog gett ett helt annat svar än för tre år sedan och antagligen skulle du få ett annat svar idag också.

- Just nu trivs jag jättebra i Helsingborg och i här nere i Skåne. Sedan får vi kolla vad livet bär med sig. Det kan hända så mycket. Jag vågar inte säga någon speciell plats, men jag kan säga att jag trivs jättebra i Helsingborg.

Stjärnmålvakten Zećira Mušović.



I Helsingborg bor också hans bror Almen Bibic som under förra året blev pappa för första gången. Givetvis försöker Alen Bibic träffa sin brorson så ofta han kan.

- Det blir ändå mycket. Speciellt under somrarna. Han föddes precis då jag stack till Österrike så då träffade jag honom bara en liten kortis. Jag är ändå glad att jag var kvar här precis då han föddes.

- Sedan har det blivit mycket att jag fått se honom vi ”facetime”, men under somrarna får vi ta igen den förlorade tiden.

Har du redan hunnit få en nära relation till ditt brorsbarn?

- Definitivt. Han fyller ett år snart och är fortfarande liten, men en brorson är trots allt en brorson samtidigt som vi i familjen är väldigt tajta. Det kommer nog bli en tajt relation mellan oss också.



Finns det en dröm hos dig att själv bli pappa snart?

- Drömmen och visionen finns där att bli det någon gång i framtiden naturligtvis, men nu njuter jag för fullt med lilla Armin.

"TYDLIG MED ATT JAG VILLE UTOMLANDS"

Rögle valde alltså att inte förlänga med Alen Bibic inför säsongen 2019/20. Istället blev hans nya klubbadress Villacher som spelar i EBEL-ligan.

- Jag satte mig ner med min agent föra att kolla och känna efter vad jag ville göra. Jag var ganska tydlig med att jag ville prova utlandet, komma ut någonstans.

- Lite grann kan det kopplas till det vi pratade om med barn och familj. När det kommer in senare i livet blir det kanske svårare att ta sig utomlands. Även om det såklart är fullt möjligt. Det blir mer att tänka på då. Nu är det i princip bara mig själv jag behöver tänka på. Jag kände att var det någon gång jag skulle prova på utlandet så var det då. Att det just blev Österrike var nog själva magkänslan. Jag fick en bra känsla för klubben och tränaren då jag pratade med honom. Vad dom ville med klubben, målet för säsongen och så vidare.

- Klubben är på en resa och vill ta sig tillbaka till att spela slutspel eftersom dom missat det tre år i rad. Innan det hade dom ändå varit mästare i österrikiska ligan ett antal gånger så dom ville tillbaka på det rätta spåret. Att göra resor med lag är något som triggar mig, vilket det gjorde även med Rögle.



Flickvännen Zećira Mušović spelade kvar med Rosengård i Malmö så det blev lite pusslande för att kunna träffas.

- Det fungerade bra ändå. Både hon och jag är medvetna om hur våra karriärer ser ut, vilket vi alltid har varit. Vi har en öppen dialog om det vilket hjälpt oss jättemycket.

- Vi har tagit hjälp mycket med ”facetime”, videosamtal, att ringa… det har blivit mycket telefon. Sedan är det i dagens värld allt relativt nära. En flygresa bort så kan man ses. Det blev också ett antal flygningar när någon av oss hade ledigt. Jag tycker att det löste sig bra.

Dom hade inga förutfattade meningar om mig

Hur ser du tillbaka på säsongen i Villacher?

- Det sköna med att komma dit var att dom inte hade några förutfattade meningar om mig, att bli satt i ett fack. Jag vet att Anton (Karlsson) också pratade lite om det i intervjun med er. Vi pratade också om det med varandra, att är du kvar i ett lag och en liga länge blir det ofta satt i ett fack.

- Sedan behöver det inte betyda att det facket är fel, men ibland kan det vara nyttigt att testa på att vara lite friare och inte satt det där facket. Jag drog nytta av det i Österrike och fick utveckla andra delar i mitt spel. Bland annat det jag pratade tidigare om, rörelsemönster och så vidare. Jag tycker också att jag även utveckla spelet med puck i Österrike. Att lägga ett bra förstapass har jag alltid haft i mig, men jag har också nu försökt hitta lite mer konstruktiva lösningar för att ta mig ur egen zon. Sådana små detaljer har utvecklat mitt spel och mig som hockeyspelare jättemycket, vilket jag är tacksam för att jag fick göra i Österrike.

- Att det blev som det blev med Coronan, det drabbar alla och även mig personligen. Vi var i kvartsfinal mot Salzburg, men då stängdes allt ner.

"HADE VARIT JÄTTEKUL MED SHL IGEN"

Ditt kontrakt har gått ut, hur går tankarna framåt?

- Ska jag vara ärlig, det jag saknade från SHL och Sverige var den här pulsen när man spelade på hemmaplan och en liga det skrivs mycket om i media. Den pulsen fick jag inte på samma sätt utomlands.

- Tankarna, det hade varit jättekul att komma tillbaka till SHL igen. Sedan har jag lärt mig att kolla brett och ta in alla lag som är intresserade. Inte bara begränsa mig till att säga ”jag ska bara spela där”.

- Jag vill få en bra magkänsla och det ska kännas rätt. SHL… ja, det skulle vara intressant.



Har du konkreta förfrågningar från SHL-lag?

- Intressen finns. Sedan ska intressen övergå till någon konkret. Vi får se, men det skulle vara kul att komma tillbaka till svensk hockey.



En annan ur-leksing, Johan Hedberg, tar över som tränare i Mora, har han ringt dig ännu?

- (Skratt) Johan har inte ringt mig. Han kanske har kanske läst det jag sagt om att jag aldrig kommer spela för Mora IK, avslutar Alen Bibic.