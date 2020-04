Svensktränarna gör upp om europeiskt topp-pris

Svenskarna har prenumererat på priset som årets tränare under European Hockey Awards, där Roger Rönnberg vunnit priset två gånger (2017 och 2019) och Fredrik Söderström (2018), då i norska Storhamar, vunnit en gång.

Nu har två svenskar som aldrig vunnit priset tidigare chansen att ta hem det ärofyllda priset.

Både Rikard Grönborg (Zürich) och Thomas "Bulan" Berglund (Luleå) är två av de fem finalisterna till Alliance of European Hockey Clubs pris Coach of the Year.

"Bulan" förde sitt Luleå till en överlägsen seger i SHL:s grundserie då man skrapade ihop 106 poäng på 52 omgångar, 14 poäng mer än tvåan Färjestad. Grönborg, å sin sida, tog Zürich till serieseger i NLA, en poäng före tvåan Zug - detta under sitt första år som huvudtränare för ett seniorlag på klubblagsnivå.

De övriga nominerade till priset är Finlands tidigare förbundskapten Jussi Ahokas (KooKoo), Scwheiz tidigare juniorlandslagsförbundskapten Christian Wohlwend (Davos) samt tyske Tom Pokel (Straubing Tigers).

I går nominerades Frölundas Samuel Fagemo och Luleås Nils Lundkvist till priset Young Player of the Year av Alliance of European Hockey Clubs.