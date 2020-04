"I sina bästa stunder var han världens mest kompletta och bästa spelare"

Jonas Bergqvist är en av svensk hockeys största spelare genom alla tider. Han har alltid varit Tre Kronor troget, vilket inte minst hans 272 A-landskamper visar på. Bara Jörgen Jönsson med sina 285 A-landskamper har gjort fler. En kul parentes är att båda faktiskt kommer från Ängelholm och har Rögle som moderklubb.



Den förra Leksandsspelaren har tre VM-guld på sitt cv, 1987, 1991 och 1998. Dessutom är han historisk med att vara en del av det lag som vann Sveriges första OS-guld i ishockey vid spelen i Lillehammer 1994. Där spelade han samtliga matcher i en kedja tillsammans med en viss Peter Forsberg.

– Under OS i Lillehammer så var Peter aldrig riktigt nöjd efter någon match i gruppspelet. Ofta kom han och sa ”förlåt, jag var inte bra idag”. På tal om höga krav på sig själv. Men när vi kom till slutspelet och då framför allt semi och final var han bättre än någonsin. Efter guldet minns jag att jag frågade honom om han tyckte att det gick dåligt idag också. Då svarade han ”nä, idag gick det hyfsat”.

Hockeysverige.se bad även Jonas Bergqvist plocka ut sitt All Star team med spelare han spelat tillsammans med.

– Det är svårt att plocka ut en femma med spelare när man hade förmånen att vara på elitnivå i 20 år i fyra olika länder. Jag bestämde mig för att bara ta svenska spelare. Annars hade rätt många från min tid i Calgary Flames varit aktuella. Att fått förmånen att spela med spelare som (Sergej) Makarov, Al MacInnis, Doug Gilmour, Joe Nieuwendyk, Theo Fleury med flera gör en både tacksam ock stolt. Jag vill också tillägga min MVP i Tre Kronor är Mats Sundin även om han inte kom med i mitt All Star team.

– Min begränsning blir alltså svenska spelare som samtidigt betytt mycket för laget och mig som person.

MÅLVAKT

”Vi vann två VM-guld tillsammans. En sagolik matchmålvakt, en riktig vinnare med spelsinne som få. Placeringssäker med ett stort hjärta för sina medspelare. Att tillsammans bryta igenom den ryska muren och efter 25 år vinna guldet i Wien 1987 tillsammans gör att han precis kommer före Tommy Salo. Men det är hårfint. Salo var också fantastisk under många turneringar.”

BACKAR

”Hade förmånen att spela både VM och Canada Cup med Börje. En idol när man växte upp och en spelare att se upp till med sin inställning till sporten och att han öppnade dörren för europeiska spelare i NHL. Det var ingen enkel resa. Få har väl gjort så mycket för ishockeyn i Sverige. Ödmjuk och hjälpsam person”

”Hade förmånen att sitta bredvid honom i omklädningsrummet när Nicklas som 20-åring debuterade i VM-sammanhang när vi vann VM-guld i Finland 1991. Var tystlåten men med en härlig självkänsla och integritet. En av världens bästa backar genom tiderna och en ännu bättre personlighet. Det vill inte säga lite.”

FORWARDS

”De två första anfallsspelarna i mitt All-Star team är båda två spelare som betytt extremt mycket för att jag etablerade mig som en internationell spelare under 14 år i Tre Kronor. Till julen 1985 blev vi av en slump placerade i samma kedja. Den bästa jag spelat i. Vi har alla tre olika personligheter och styrkor som hockeyspelare. Men tillsammans exploderade det verkligen. Vi gjorde varandra bättre och hjälpte laget att vinna. Södergren och jag spelade närmare 100 landskamper tillsammans i samma kedja. Håkan var alltid redo att ge allt för laget. Han sa åt mig att hålla klubban i isen och vilka fina framspelningar jag har fått genom åren.”

”Se ovan. Masken spelade till sig i NHL-kontrakt under VM i Moskva 1986. Men kom till VM och Canada Cup 1987. Då återförenades vår kedja och succén var given. Hade också förmånen att spela med "Masken" som center i Leksand under några år på slutet. Han gjorde alltid mig bättre. Envis och alltid redo att spela för att vinna. Hårt arbetande spelare med grymt spelsinne och taktiskt kunnande.”

”Att ”Foppa” ska vara med i mitt All-Star team är en självklarhet. Alla känner till Peters styrkor, där behövs ingen mer förklaring. I sina bästa stunder var han världens mest kompletta och bästa spelare. Hade förmånen att spela med honom i samma kedja under två år i Tre Kronor. Där OS-guldet i Lillehammer är mitt livs höjdare som idrottsman. Snacka om en spelare som är bäst när det gäller. Så otroligt ödmjuk och ställde alltid höga krav på sig själv.”

Peter Forsberg.