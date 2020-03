Här når Nylander milstolpen

Toronto, med en av ligans mest explosiva och fruktade offensiva uppställningar, gick drygt 144 minuter utan att göra ett enda mål. De såg ut att nollas för andra matchen i följd, i natt mot Anaheim.

Men med bara tre minuter kvar av matchen i Honda Center slog William Nylander till, som så många andra gånger den här säsongen. Efter att tidigare ha nått en snygg milstolpe när han passerade pappa Michaels personliga målrekord, nådde han i natt 30-målsplatån för första gången under en NHL-säsong.

Nylander nets his 30th of the season#LeafsForever pic.twitter.com/CkJaRsrVCy