Tidigare Malmöjunior skriver NHL-kontrakt

2014 flyttade en 17-årig schweizare till Skåne. Det var forwardstalangen Damien Riat som tog klivet till Sverige för att utvecklas mer som hockeyspelare.

Han skrev på för Malmö och spelade 40 matcher för Redhawks juniorlag innan han även fick chansen att göra tre matcher i Hockeyallsvenskan för Malmö.

Efter att han fyllt 18 år valde dock Riat att flytta hem till Schweiz där han nu är inne på sin femte raka säsong i NLA. 2016 draftades han av Washington Capitals i fjärde rundan.

Schweizaren ryktades vara på väg tillbaka till Sverige tidigare den här säsongen då hans agent sade att lag från både Sverige och KHL var intresserade av att sajna 23-åringen.

Nu verkar han dock ta ett ännu större kliv uppåt då forwarden skriver ett tvåårigt NHL-kontrakt med Capitals som innebär att han kan åka över till Nordamerika nästa säsong för att testa lyckan i NHL eller AHL.

NEWS | The Capitals have signed forward Damien Riat to a two-year entry level contract.



Caps selected Riat with their fourth-round pick, 117th overall, in the 2016 NHL Draft.https://t.co/j4SMGhVnZG