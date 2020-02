Svenskbacken axelskadad – missar flera veckors spel

Edmonton Oilers har Connor McDavid på skadelistan i kampen om att nå slutspel.

Nu kommer nästa skadebesked för Oilers.

Den svenske backen Oscar Klefbom har drabbats av en axelskada och kommer att vara borta från spel de närmaste två till tre veckorna.

Klefbom är en spelare som har haft stor otur med skador under sin tid som spelare i NHL. Han har bara kunnat genomföra en hel säsong och det var 2016/17 annars har svensken alltid tvingats bort från spel någon gång under säsongen.

Den här säsongen har varit en av 26-åringens bästa i karriären då han har gjort 33 poäng på 59 matcher, det är hans näst högsta notering i NHL. Bäst av just 16/17 då han stod för 38 poäng på 82 matcher.

#Oilers defenceman Oscar Klefbom will be out of action for two to three weeks with a shoulder injury. pic.twitter.com/8Hkz8kPIo5