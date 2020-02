Europa-svensken klar för ny klubb

Efter att ha skjutit 15 mål och 24 poäng på 26 matcher i den österrikiska klubben Vienna Capitals Silver som spelar i alpsHL, ligan under EBEL, byter Lukas Löfquist nu upp sig.

Han lämnar Österrike och är nu klar för spel i Tyskland. Sent under lördagskvällen, precis innan transferfönstret stängde, blev det klart att Löfquist värvades till EV Landshut i den tyska andraligan.

Detta blir den 24-årige svenskens femte klubb på de två senaste åren.

Inför säsongen 2018/19 värvades han till Vita Hästen i Hockeyallsvenskan där han gjorde 27 matcher innan han lämnade för spel i Mulhose, Frankrike. Han presenterades sedan av ligakonkurrenten Nice innan pucken släpptes för årets säsong men lämnade innan han ens hann debutera för klubben. Han inledde därför säsongen i Österrike och har nu alltså blivit klar för spel i Tyskland.

Stockholmaren inledde sin proffskarriär i Djurgården men fick aldrig chansen i DIF:s A-lag och lämnade för spel i Nordamerika. Därefter återvände han till Sverige för spel i Västervik och Vita Hästen innan det europeiska äventyret började.

We manage to do the transfer before deadline @LukasLofquist 😃

Congrat signing✍️todays contract with @EVLandshut in the 🇩🇪 @DEL2_News

Go for it Lukas🤛

Thanks for good cooperation @EVLandshut and @viennacapitals that we find a way.https://t.co/nwucUftBOg