Att Troja/Ljungby väljer att spetsa laget med Johan Järlefelt inför avslutningen på säsongen är synnerligen intressant.Stockholmaren börjar bli lite av en hockeyhandelsresande i Småland och har stora kvaliteter. Nu har väl den här säsongen, där han fick hösten ganska mycket förstörd av en skada, inte varit hans främsta. Men Kalmar som lag har ju å andra sidan också underpresterat kraftigt.Så mycket skarpare förstärkning än Järlefelt kunde Daniel Håkansson knappast ha hittat under sitt botaniserande bland grannklubbarna i Hockeyettan. Det kan bli ett viktigt ess inför säsongens avgörande.Däremot aningen förvånande att Mattias Elfström väljer att lämna klubben. Han har förvisso inte fått samma utdelning i år som när han ingick i en succékedja i Hanhals ifjol. Men så illa har det inte varit. Honom hade nog Troja räknat med att kunna nyttja hela säsongen ut.* * * Jonathan Tholander har väl inte heller haft någon vidare säsong. HC Dalen har varit gråa som lag och det har mumlats om att han inte sett ut att brinna. Men kanske kan en säsongsavslutning i Boden vara vad som behövs för att få till en nytändning.Jag gillar den övergången skarpt. Boden har haft problem med målskyttet hela säsongen och även om det bara blivit 12 kassar på 35 matcher för Tholander den här säsongen är det inget snack om att han är en vass målskytt. Senast han lirade i norr nitade han dit 30 puckar på 39 matcher för Östersund.Det kan bli en riktig flipp för Boden.* * *Lite i skymundan säkrade Kiruna AIF sin playoff-plats igår kväll. Det gör att det i slutändan kan bli så att AIF blir stadens mest framgångsrika lag den här säsongen även om IF nöp Allettan-platsen mitt framför näsan på sina konkurrenter.Playoff-valet (som streamas live vid lunch nästa torsdag) kommer bli högintressant. Jag tvivlar på att det finns särskilt många som är sugna på att välja den långa, strapatsfyllda och inte minst dyra resan till Kiruna i playoff 1.* * *Att nyttige backen Henric Nordin lämnar Hudiksvall med hänvisning till motivationsbrist just i det här skedet av säsongen får betraktas som ett dråpslag för klubben. Nu har de förvisso klarat sig ganska bra utan honom under delar av säsongen när han gått skadad, men 30-åringen har varit en vital del i den uppryckning från mittemellangäng till riktigt topplag som Hudiksvall genomgått de senaste säsongerna.Räkna med att klubben agerar med minst en stark värvning innan fönstret stänger.* * *Vimmerbys jagar en rightare för att stärka sin offensiva spets inför playoff och faktum är ju om man vill vara lite spekulativ att det finns en hel del av den varan bland klubbar som kommer ha spelat klart för säsongen nästa vecka.Drar man det ett steg längre finns det rent av ett par ganska vassa rightare med tidigare förflutet i klubben. Jag tänker då till exempel HC Dalens Oscar Josefsson (11 mål den här säsongen) och Christian Blomqvist som haft en offensiv explosionssäsong i Wings. I Hanhals finns ju dessutom David Stenbacka vars säsong dock inte är särskilt mycket att skriva hem om. Han har haft det ungefär lika tungt som hela laget.Men allra mest drömmer de kanske om den södra Allettans poängligaledare Alexander Henriksson Skövde ligger skrynkligt till och kommer troligtvis att bomma playoff, men chansen är inte helt ute och när jag snackade med klubbchefen Anders Lundström igår klargjorde han tydligt att klubben inte släpper några spelare förrän loppet är helt kört . De inväntar resultatet i Visbys lördagsfajt borta mot Huddinge.Vimmerbys sportchef Morgan Persson lär dock sitta och smyghålla på Visby i helgen om inget annat landat på hans gaffel innan dess. Henriksson gjorde ju exakt den resan ifjol när Skövde spelat klart och anslöt då för att hjälpa Vimmerby i playoff. Han skulle kunna göra det igen.* * *Apropå Skövde så lånade klubben uppenbarligen ut så väl sin hemmaarena som några av sina spelare till rockbandet Ammotrack när de skulle spela in videon till mustiga To The Edge som släpptes idag.Resultatet blev ganska kul och finns att beskåda nedan.