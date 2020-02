Lagkompisar i Almtuna - nu möts de i NHL

När Detroit i natt möter Buffalo på bortaplan är det en speciell match för två svenskar. I hemmalaget Buffalo gör Jonas Johansson sin första match i NHL från start. Det bekräftade Sabrescoachen Ralph Krueger tidigare idag.

Johansson hoppade in igår natt efter att Carter Hutton släppt in fem mål, och räddade 13 av 14 skott. Nu får Gävlesonen också chansen från första nedsläpp, efter Huttons svaga match senast. Linus Ullmark, som varit lagets förstaval under säsongen, kommer finnas på skadelistan de kommande veckorna.

NHL-DEBUTERAR

I motståndarlaget gör en annan svensk debut. Gustav Lindström finns nämligen med i Detroits lag och gör NHL-debut redan under hans premiärsäsong i Nordamerika. Lindström har 0+5 på 45 matcher under rookieåret i Grand Rapid Griffins i AHL.

Det som gör mötet extra speciellt är också att Johansson och Lindström spelade ihop i Almtuna i HockeyAllsvenskan säsongen 16/17. Målvakten gjorde två säsonger i Uppsala, som utlånad från Brynäs. Lindström kom till Almtuna som 16-åring och gjorde fyra säsonger i klubben innan han lämnade för Frölunda. Där blev 21-åringen från Östevåla svensk mästare.

Nu har duon tagit sig till världens bästa liga.