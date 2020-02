Zibanejads storform – matchvinnare på nytt för Rangers

New York Rangers gick in till All Star-uppehållet med två förluster.

När laget i natt spelade sin första match sedan jippot i St. Louis lyckades man bryta den lilla förlustsviten och komma tillbaka som vinnare, då man hemmabesegrade Detroit Red Wings med 4–2.

Stor segerorganisatör för Rangers var, som många gånger tidigare den här säsongen, Mika Zibanejad.

"ETT BRA UPPEHÅLL"

Den svenske centern stod för ett mål och två assist i matchen.

– Man har varit riktigt ivrig på att få komma tillbaka, säger Zibanejad till nhl.com.

– Det var ett bra uppehåll. Man har fått nollställa huvudet lite och vilat upp kroppen. Killarna var glada att komma tillbaka och vi vet vad vi har framför oss. Det är något vi ser framemot.

Zibanejad noterades först för en passningspoäng på Pavel Butjnevitjs 1–0-mål i mitten av den andra perioden innan han bara ett par minuter senare fanns med i förarbetet till Chris Kreiders 2–0-mål. I den tredje perioden fick sedan 26-åringen själv bli målskytt, då han överlistade Jimmy Howard i Detroit-målet med ett stenhårt handledsskott i spel fem mot fyra.

Målet var Zibanejads 19:e mål för säsongen och betydde 4–0 i matchen. Totalt står nu Rangersstjärnan noterad för 42 poäng (19+23) på 36 matcher för New York-klubben den här säsongen. Han har nu stått för sju poäng (2+5) på de fyra senaste matcherna.

New York Rangers – Detroit Red Wings 4–2 (0–0, 3–1, 1–1)

New York: Pavel Butjnevitj (9), Chris Kreider (18), Artemi Panarin (27), Mika Zibanejad (19).

Detroit: Robby Fabbri (12), Valtteri Filppula (4).