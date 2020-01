Det här är en Hockeysverige Plus-artikel som är upplåst till och med klockan midnatt. Om du vill ha mer av sporten du älskar kan du skaffa Hockeysverige Plus här. Nu har du även möjlighet att skaffa Everysport Plus, vilket ger dig tillgång till unikt innehåll och en bannerfri upplevelse här på Hockeysverige.se, men även på våra systersajter SvenskaFans, FotbollDirekt, och Innebandymagazinet, för 99 kronor i månaden.



I fjol var det Jordan Binnington.

Den här säsongen är Tristan Jarry den målvakt som kommit från ingenstans och gått och blivit en toppmålvakt i ligan. Okej, det kanske är lite väl magstarkt att säga att Jarry kommit ”från ingenstans”, då han inför den här säsongen trots allt gjort 29 matcher i NHL och draftades redan i andrarundan 2013, men det stora målvaktsnamnet och självklara förstavalet mellan stolparna i Pittsburgh har, sedan Marc-André Fleurys farväl, de senaste åren varit Matt Murray.

Nu är det annorlunda.

Tristan Jarry har gått från händelsernas väntrum till händelsernas centrum – allt inom loppet av ett par månader.

***

I varje lag som Tristan Jarry spelat i har han alltid tålmodigt fått vänta på sin chans.

När Jarry som juniorspelare representerade Edmonton Oil Kings hade han den två år äldre Laurent Brossoit (numera i Winnipeg) över sig i målvaktshierarkin under två säsonger, vilket gjorde att Jarry endast spelade 41 matcher under sina två första säsonger i WHL.

Trots det faktum att han knappt fått visa upp sig på allvar under sina två första juniorår i Edmonton valde Pittsburgh Penguins att drafta honom redan som 44:e spelare totalt i NHL-draften 2013.

När Brossoit sedan lämnade Oil Kings för spel i Calgarys organisation inför säsongen 2013/14 blev Jarry förstavalet mellan Oil Kings stolpar. Under sin första säsong som förstamålvakt ledde Jarry Edmonton hela vägen till en Memorial Cup-titel, den kanadensiska juniorhockeyns motsvarighet till Stanley Cup. Säsongen efter togs Jarry ut till WHL:s All Star-lag innan han under hösten 2015 tog steget till proffshockeyn och Pittsburghs organisation.

KLIVIT FRAM UR SKUGGAN

Under i stort sett hela sin proffskarriär har Jarry sedan mer eller mindre stått i Matt Murrays skugga. Jarry och Murray skrev sina första NHL-kontrakt samma dag, den 4 september 2013, och har sedan Jarry tog klivet från juniorhockey med Edmonton Oil Kings till proffshockey i AHL med Penguins farmarlag Wilkes/Barre-Scranton alltid stridit om förtroendet mellan stolparna.

Under Jarrys första säsong i Wilkes/Barre-Scranton var Murray förstavalet mellan stolparna fram till ungefär mitten av februari 2016. Då kallades han upp till Pittsburgh där han sedan skulle komma att konkurrera ut Marc-André Fleury, storspela i Stanley Cup-slutspelet och fullända sin sagolika säsong genom att vara en helt avgörande faktor när Penguins kunde bärga klubbens tredje Stanley Cup-titel genom tiderna.

Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports



Jarry började få doppa tårna i den stora NHL-pölen under sin tredje säsong i Penguins organisation, då Marc-André Fleury lämnat klubben för spel i expansionslaget Vegas Golden Knights. Tillsammans med Casey DeSmith slogs Jarry om andraspaden i Penguins.

Jarry spelade 26 matcher för Penguins säsongen 2017/18, men under fjolårssäsongen var han förpassad till AHL igen där han spenderade i stort sett hela säsongen, samtidigt som DeSmith var Murrays reserv i Pittsburgh.

Wilkes-Barre/Scranton missade slutspel för första gången på 16 säsonger – dock inte på grund av Jarrys målvaktsspel.

– Vi förlitade oss på honom varje kväll. Han höll oss i slutspelsracet hela vägen fram till den sista helgen. Jag visste att han var en bra målvakt. Det är fantastiskt att se honom ta ett så stort steg den här säsongen, har Jarrys lagkamrat Sam Lafferty berättat för The Athletic.

***

– Det är fortfarande svårt att förstå...

Jarrys pappa Dave har följt sin sons hockeyresa genom hela livet. Från tiden som utespelare hemma i British Columbia, via juniorhockeyn i Edmonton till proffshockeyn i Wilkes-Barre/Scranton och Pittsburgh. Till och med som arbetsgivare har Dave varit med och sett hur hans son vuxit som människa. På somrarna, när Tristan får lite välbehövlig ledighet från ishockeyn, jobbar han tillsammans med sin pappa och sina två bröder på familjens butik Jarry's Market i North Delta, British Columbia.

– Det är svårt att greppa hans framgångar den här säsongen. För oss är Tristan bara Tristan. Men när han bestämmer sig för något... Då är han helt fantastisk.

För ett år sedan satt Jarry i ett omklädningsrum i Bridgeport, Connecticut, och pustade ut efter att Wilkes/Barre-Scranton besegrat Bridgeport SoundTigers med 5–2 på bortais.

Spola fram ett år och Jarry sitter på ett podium på Stifel Theatre i centrala St. Louis. På sig har han en vit All Star-tröja med Pittsburgh Penguins logga och "35 JARRY" på ryggen. På ett år har den 24-årige kanadensaren gått från att harva runt på bortaturnéer i buss i farmarligan till att vara en All Star-målvakt – i NHL.

– Det är väldigt spännande. Det var kanske inte direkt något jag hade räknat med i början av säsongen, men det är kul att vara här, säger Jarry till Pittsburgh Post-Gazette.

"INTE FÖRVÅNAD"

Nej, det är klart att detta inte var någonting som Jarry hade kunnat räkna med.

För fyra månader sedan visste Jarry inte ens vilket lag han skulle spela för den här säsongen. Pittsburgh hade under sommaren varit öppna med att en trejd kanske var det som behövdes för att få fart på Jarrys karriär.

Kanske skulle det behövas ett år till i AHL?

Efter en stark camp vann Jarry jobbet som reservmålvakt bakom Matt Murray, men efter att den dubble Stanley Cup-mästarens spel sviktat avsevärt under hösten riktades strålkastarljuset mot Jarry – och som han glänste.

I ett enormt skadedrabbat Pittsburgh Penguins har Jarry varit en av få konstanter i Mike Sullivans lag den här säsongen. 24-åringen har varit den där trygga, sista utposten man inte hade i Murray under början av säsongen.

– Tristan har spelat otroligt bra. Och jag är inte nödvändigtvis speciellt förvånad, heller. Han har alltid varit en extremt talangfull målvakt, sade Murray i en intervju med The Athletic i december.

Matt Murray.Foto: Richard A. Whittaker/Icon Sportswire



I mitten av december slog Jarry rekordet för den längst hållna nollan i klubbens historia, då han höll pucken på rätt sida mållinjen i 177 minuter – fyra minuter längre än den tidigare rekordinnehavaren Tomas Vokouns notering från säsongen 2012/13.



När vi i dag skriver den 24 januari 2020 i kalendern står Tristan Jarry noterad för 25 spelade matcher med 2,16 insläppta mål i snitt per match (tvåa av alla målvakter som spelat över 16 matcher) och en räddningsprocent på imponerande 92,9 procent (delad förstaplats). I natt skrinnar Jarry in på isen i Enterprise Center i St. Louis iklädd för att vakta Metropolitan Divisions kasse i All Star-matchen. Allt har gått väldigt fort för Jarry – samtidigt resa mot stjärnorna har pågått under en väldigt lång tid.

Efter år av slit i både junior- och farmarligan är Jarry i dag en en All Star-målvakt i världens bästa hockeyliga.

Vem såg det komma för ett år sedan?

Tio tankar från NHL-veckan

Coach Q:s återkomst till Windy City



Under nio och en halv säsong var Joel "Coach Q" Quenneville Chicago Blackhawks självklare bänkboss. Quenneville vann tre Stanley Cup-titlar under sina år i klubben och han blev under sina år i klubben en tränarikon i ordets rätta bemärkelse.

Efter en tung höstsäsong förra säsongen kom Coach Q:s sejour i Blackhawks till vägs ände. Under våren stod det klart att Quenneville skulle byta ut vinden i Chicago mot solen i Florida, där han den här säsongen har tagit Panthers till en finfin tredjeplats i Atlantic Division.

Under natten till onsdag var Quenneville tillbaka i Chicago för första gången sedan avskedet förra säsongen, då hans Panthers gästade Blackhawks i säsongens enda möte i Chicago lagen emellan. 61-åringen fick stående ovationer av hemmapubliken i United Center och såg märkbart rörd ut över publikens fina hyllningar.

Som om inte det vore nog fick han även lämna Chicago som en vinnare, då hans Panthers lyckades uddamålsbesegra Blackhawks med 4–3. En värdig återkomst för Quenneville, med andra ord.

Glädjebilderna på Oskar Lindblom

Det har gått lite över en månad sedan hockeyvärlden nåddes av det tragiska beskedet att Oskar Lindblom drabbats av skelettcancer. Sedan dess har den tidigare Brynäsforwarden överrösts av kärlek från supportrar, lagkamrater och motståndare.

För ett tag sedan gick Flyers general manager Chuck Fletcher ut och berättade att Lindbloms behandling gick åt rätt håll och i natt kablades glädjande bilder på Lindblom ut på sociala medier, där svensken stod på isen med en hund i famnen.

The content we all love to see. #OskarStrong pic.twitter.com/k4XVMRRpBz — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) January 23, 2020

Nygård mot ett nytt, välförtjänt kontrakt med Oilers

Färjestadssupportrarna får nog sluta drömma om en återkomst till Karlstadsklubben för deras tidigare publikfavorit Joakim Nygård till nästa säsong.

Den blixtsnabbe forwarden (snabbare än självaste Connor McDavid!) har imponerat i Oilers-tröjan den här säsongen, så pass mycket att Edmonton börjat titta på möjligheten att förlänga 27-åringens kontrakt. Enligt Sportsnets initierade Elliotte Friedman ska Nygård tillsammans med Josh Archibald och Riley Sheahan vara en spelare som är på god väg att spela till sig ett nytt avtal med NHL-klubben.

Nygård har noterats för nio poäng (3+6) på 32 matcher för Oilers den här säsongen.

Nylanders erkännande – prisas av journalistkåren

Som jag var inne på i förra veckans "NHL med Rasmus Kågström" har William Nylander tystat sina kritiker med sitt fina spel den här säsongen.

Under gårdagen utsåg Professional Hockey Writers Association (PHWA) sina pristagare i en rad olika utmärkelser i en s.k. Mid Season Awards, lite likt det jag gjorde för ett par veckor sedan. Där utsågs den svenske Toronto-forwarden till årets "Comeback Player of the Year".

Priset är så klart en fjäder i hatten till Nylander, som efter att ha varit en av hela ligans mest bespottade spelare ifjol steppat upp rejält den här säsongen och bevisat att han var värd kontraktet värt 425 miljoner kronor han sajnade förra vintern.

Gritty i klammeri med rättvisan

Philadelphia Flyers maskot Gritty växte snabbt ut till en favorit både bland Flyerssupportrarna och NHL-älskare i allmänhet sedan han äntrade NHL-scenen förra säsongen. Den lurviga och brandfärgade maskoten har sedan dess stått för en rad upptåg, men nu verkar det som att Grittys busstreck gått aningen för långt.

I veckan kom nämligen nyhet att maskoten hamnat i klammeri med rättvisan, då han i höstas ska ha slagit en pojke "allt vad han kunde" i ryggen, enligt pojkens pappa. Efter att Flyers och pojkens pappa inte kommit fram till en överenskommelse, då det inte finns några videobevis på händelseförloppet, har nu saken tagits vidare till polisen i Philadelphia som nu påbörjat en utredning kring händelsen.

Foto: Philipp Brem Gepa Pictures



Erik Gustafssons succévecka

Många NHL-lag spelade färre matcher än vad de normalt sett spelar på en vecka på grund av All Star-jippot som går av stapeln i St. Louis den här helgen. Chicago hann med att spela tre matcher sedan förra fredagens "NHL med Rasmus Kågström" och under dessa tre matcher stod Erik Gustafsson för sex poäng – en notering som gav honom en delad förstaplats i NHL:s poängliga under den gångna säsongen.

Den VM-meriterade svenskbacken har stått för 24 poäng på 50 matcher för Chicago den här säsongen.

Kanes mäktiga milstolpe

En annan Chicago-spelare som utmärkt sig under den här veckan är Patrick Kane, då han som den yngste amerikanska spelaren genom tiderna nådde den magiska 1 000-poängsgränsen under natten till måndag. I mötet med Winnipeg Jets var Kane inblandad i förarbetet till Brandon Saads 4–1-mål i den tredje perioden, en passningspoäng som gjorde att han nådde den magiska milstolpen.

Med sina 31 år och 61 dagar blev Kane den yngsta amerikanen genom tiderna att nå milstolpen.



Veteranens succéåterkomst – avgjorde i comebacken

För två veckor sedan stod det klart att veteranen Justin Williams var klar för en återkomst till Carolina Hurricanes. Under natten till måndag spelade sedan Willams sin första match sedan comebacken – och vilken comeback det blev!

I den åttonde straffomgången kunde Williams kliva fram och med ett skott mellan benskydden på Thomas Greiss i New York Islanders-målet pricka in det avgörande målet i straffläggningen och således bli matchvinnare för sitt Hurricaens.

Williams rutin är ett välkommet inslag i Carolina, som den här säsongen siktar på att bräcka fjolårssäsongens notering då man gick till konferensfinal i den östra konferensen. För tillfället ligger laget på den andra och sisa wild card-platsen i öst.

Illa, Arvidsson!

I lördags tilldömdes Nashvilles svenske prickskytt Viktor Arvidsson en böter på 2 000 dollar, drygt 19 000 kronor för att ha filmat i mötet med Boston Bruins för ett par veckor sedan. Detta var andra gången den här säsongen som 26-åringen fälls för filmning och det är tyvärr en fult drag i Arvidssons spel som han haft med sig från ung ålder.

I NHL har han gjort sig ett namn som en pålitlig, rivig målskytt. Måtte han sluta med dessa filmningar, annars kommer hans rykte svärtas led lika snabbt som han kan åka skridskor.

Trejdspekulationerna växer kring Rangersstjärnan

Efter att Taylor Hall slutligen trejdades bort från New Jersey Devils till Arizona tidigare under säsongen har alla blickar riktats mot New York Rangers stjärnforward Chris Kreider och hans framtid.

NHL:s trading deadline infaller om en månad (24 februari) och med ett Rangers som fortsatt är inne i en rebuild och ett utgående kontrakt på Kreider faller det sig naturligt att spekulationerna kring forwardens framtid växer. I veckan kom uppgifter gällande att Boston Bruins skulle vara ett av lagen som var heta på Kreider, som hittills bara spelat i New York Rangers under sin åtta säsonger långa proffskarriär.

Kreider, som blir unrestricted free agent till sommaren, är just nu på väg mot sin poängmässigt bästa säsong i karriären. 28-åringen har skrapat ihop 32 poäng (17+15) på 48 matcher för Rangers den här säsongen och skulle landa på 55 poäng vid säsongens slut om han skulle hålla i samma poängtakt under resterande delen av säsongen.

Tidigare har Sportsnets Elliotte Friedman även lyft fram Colorado, St. Louis och Pittsburgh som troliga destinationer för Kreider om han skulle trejdas innan deadlinen om en månad.

Var avslutar Chris Kreider säsongen?Foto: Noah K. Murray-USA TODAY Sports

Nästa vecka återkommer Uffe Bodin från sin semester på andra sidan jordklotet, vilket innebär att detta var mitt sista gästspel med fredagens NHL-krönika – i alla fall för nu.

Uffes stora skor är så klart omöjliga att fylla, men jag hoppas att ni funnit mina alster de senaste tre veckorna åtminstone lite intressanta.

På återhörande!

/@rasmuskagstrom