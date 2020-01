Förbundskaptenen om truppen: ”Debutanter som är värda chansen”

Euro Hockey Tour kommer till Sverige i början av februari och under måndagen tog Ylva Martinsen ut sin trupp inför hemmaturneringen. De stora överraskningarna var debutanterna Paula Bergström och Felizia Wikner Zienkiewicz. För hockeysverige.se berättar förbundskapten Martinsen om sina tankar när hon tog ut truppen.



JOHANNESHOV (HOCKEYSVERIGE.SE)



Idag presenterade Förbundskaptenen Ylva Martinsen truppen till turneringen i Tranås och Eksjö 5-8 februari. Truppen innehöll två debutanter i form Paula Bergström och Felizia Wikner Zienkiewicz. Kul också att se Linn Peterson tillbaka i landslaget efter haft en tung tid bakom sig privat.



Ylva Martinsen kom igår hem från en USA-resa där hon besökt flera av aktuella landslagsspelarna.

– Den resan var bra på många sätt. Dels att få se spelarna spela live, absolut, men även se miljöerna och förutsättningarna i deras vardag. Sedan såklart relationerna, träffa spelarna och deras coacher personligen. Det var mycket positivt, säger Ylva Martinsen då hockeysverige.se får en pratstund med henne efter Damkronornas presskonferens i Svenska Ishockeyförbundets lokaler.

MÅLVAKTSKRIS?: ”DET ÄR EN UTMANING”

Att vi har vissa problem då det gäller svenska målvakter och viktiga roller i SDHL råder inga tvivel om. Bara tre målvakter har spelat över 15 matcher eller fler den här säsongen. Alltså ungefär hälften av lagets matcher. Dom tre är Sara Grahn i Luleå, Lovisa Berndtsson Djurgården och Ellen Jonsson i Brynäs. Har vi rent av en målvaktskris på damsidan i svensk hockey?

– För det första tycker jag att det är kul att Sara (Grahn) satsar på landslaget. Hon vill fortsätta bidra, vilket är jätteviktigt för oss. Det går inte att understryka nog.

– Sedan finns det en grupp yngre målvakter som är relativt oprövade. Ingen av dom har någon uttalad förstakeeper-roll i sitt lag. Det är såklart en utmaning för oss och något vi måste jobba på.

Emma Söderberg, som är med i truppen tillsammans med Sara Grahn, och Lovisa Selander spelar i USA, vilken nivå håller de båda?

– Lovisa var med oss under december. Hon stod Tysklandsmatchen och två perioder mot Schweiz då Sara klev av. Problemet för henne är att NWHL inte håller någon superhög klass. Hon spelade i RPI under fyra år och hade där en väldigt bra miljö både i träning och tävling.

– Nu är inte den miljön sig lik eftersom den ligan just nu står och vacklar kring vad som ska hända med den. Det spelas även väldigt få matcher ligan som dessutom håller en väldigt ojämn nivå.

– Emma spelar i WCHA som många hävdar är den bästa av Division 1-ligorna där borta. Hon spelar i ett lag med en hel del amerikanska och kanadensiska potentiella landslagsspelare. Hon har en bra miljö på så sätt.

Paula Bergström får göra debut i Damkronorna.Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån



TVÅ SPÄNNANDE DEBUTANTER

Backar: Anna Kjellbin, Sofia Engström, Johanna Fällman, Linnea Hedin, Linnéa Andersson, Maja Nylén Persson och Paula Bergström. Den sistnämnde debutant.

– Paula har gått bra på college. Hon var aktuell redan förra säsongen, men vi tyckte inte att det var läge att testa henne då. Hon har förbättrat sitt spel med puck. Sedan har hon alltid varit stark defensivt, men samtidigt jobbat hårt med att förbättra det offensiva spelet och spelet med puck.

– Nu finns det en möjlighet att se henne och det är svårt att säga något innan jag fått göra det. Hon är bra fysiskt förberedd och har bra tryck i grejerna. Det ska bli jättekul att se henne nu. Hon var väldigt bra på U18-nivå, men det här är en nivå till.

Forwards: Sabina Küller, Lisa Johansson, Sofie Lundin, Hanna Sköld, Felizia Wikner Zienkiewicz, Fanny Rask, Erica Udén Johansson, Linn Peterson, Erika Grahm, Hanna Olsson, Emma Nordin, Michelle Löwenhielm, Olivia Carlsson.

– Felizia är debutant. Hon har gått från att bara vara en rollspelare till en rollspelare där jag ser en spets i henne. Så här långt har hon gjort sex plus sju den här säsongen (30 matcher). Då har hon ändå spelat väldigt mycket i deras fjärdeline.

– Då är det lätt att tänka ”Jo, men HV71 är så pass bra”, men hon gör dom hon spelar med bra i och med att hon alltid gör det här jobbet med raka drivet mot kassen, tar backchecking, täcker skott… Hon har definitivt tagit steg i år och jag tycker att hon ska få chansen att visa hur hennes spel fungerar i Damkronorna.

HV-forwarden Felizia Wikner Zienkiewicz är uttagen till Damkronorna för första gången. Foto: Ronnie Rönnkvist



SUCCÉFORWARDEN FÅR CHANSEN EFTER UPPEHÅLLET

Ett namn som många höjer på ögonbrynen för kan vara Linn Peterson. Hon hade uppehåll från hockeyn nästan hela säsongen 2017/18, vilket hon berättat om på hockeysverige.se tidigare. Peterson har tidigare spelat i Damkronorna, men aldrig varit med i något VM eller OS.

– Förra säsongen började hon tugga igång, men det var inte så pass att vi kände att vi ville testa henne. Nu har hon gått bra i Luleå.

– Hon har också något spännande i sig och bra på att gå in på kassen. Om vi nu ska titta på att göra mer mål så är hon på rätt ställe mot kassen. Plus att hon nu har fysiken att göra det här hårda jobbet jämfört med hur hon hade förra säsongen. Rapporterna jag har fått från Luleå är att hon verkligen tränat på och förberett sig inför den här säsongen.

– Lite tur i oturen är att Luleå hade skadade spelare i början så hon fick kliva fram få en större roll. Hon har verkligen förtjänat att få chansen.

Linn Peterson är tillbaka i landslaget.Foto: Ronnie Rönnkvist



Vilka återbud har du fått?

– Dom som inte varit tillgängliga för uttagning är Sara Hjalmarsson. Hon blir inte släppt från collegehockeyn. Sedan är det Solveig Neunzert som inte heller var tillgängliga. Båda var aktuella.

Hur är statusen på Pernilla Winberg?

– Jag vet bara att hon inte är tillgänglig och inte spelar. När jag var i USA läste jag att hon förmodligen inte skulle vara tillbaka till VM, men jag vet att Ingegerd (Lantz, doktor) har haft lite kontakt med henne.

– Vi pratade med varandra när jag satte ihop det här laget, men då var det inte ens nära att hon skulle vara tillbaka. Det är långt kvar och förmodligen blir det ingenting den här säsongen.