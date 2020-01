"Ovie" hjälte - klev upp jämsides med NHL-legendaren

Washington Capitals - New Jersey Devils 5-2 (2-0,1-1,2-1)

Två mål i måndags följdes upp av ett hattrick inatt. Leveransen innebär att Alexander Ovetjkin har nått 30 mål eller fler under samtliga sina säsonger i NHL. Endast en spelare tidigare i NHL-historien har lyckats med att nå upp till 30 mål under samtliga sina 15 första säsonger. Mike Gartner som spenderade merparten av sin karriär i just Washington och totalt gjorde 708 mål i ligan.Ovetjkin gjorde både ettan och tvåan (Nicklas Bäckström assisterade till båda) mot New Jersey och när sedan Carl Hagelin med sitt andra mål för säsongen ökade på till 3-0 i inledningen av den andra perioden såg det hela avgjort ut. Men Devils skulle sprattla till och reducerade två gånger om i matchen. Washington skulle dock var det starkaste laget i den här matchen och kunde gasa ifrån i den tredje akten.





