Mardrömmen – stjärnan skadad: ”Tar riktigt illa”

Timrå låg under med 4-1 mot Frölunda i match fem – då kom mardrömmen. Nicklas Lasu satte in en tackling mot Jonathan Dahlén som blev skadad i situationen.

– Det ser ju värre ut än en lårkaka. Just på det sättet, han kan inte stödja ens, säger TV4:s expert Petter Rönnqvist i sändningen.

Jonathan Dahlén leds av isen skadad under kvartsfinal fem i SHL mellan Frölunda och Timrå den 29 mars 2025 i Göteborg.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Frölunda tog kommandot på match fem och gick ifrån till 4-1 i den andra perioden. Då satte Nicklas Lasu in en tackling på Jonathan Dahlén, som tog riktigt illa. Stjärnan föll ner på isen och tog sig av isen med hjälp. Han var också i uppenbar smärta.

Domarna valde också att videogranska situationen och bestämde sig för ett matchstraff för knätackling.

– Det är ingen ful grej från Lasu att han sträcker ut benet eller nåt sånt där. Det är det här att han ska byta åkriktning, Dahlén, säger Petter Rönnqvist i sändningen.

Samtidigt var det så klart riktigt oroande bilder för Timrå som alltså fick en av sina största stjärnor skadade. Det återstår nu också att se hur illa skadad han faktiskt är.

– Det är riktningsförändringen och han är ju snabb på det och den tar riktigt illa den där. Det ser ju värre ut än en lårkaka. Just på det sättet, han kan inte stödja ens. Illa för Timrå, så klart.