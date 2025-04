Nyckelspelaren kan göra comeback i ödesmatchen

Efter att ha varit frånvarande på grund av en knäskada kan Jacob Peterson nu göra en comeback i måstematchen på tisdag.

Nyckelcentern har inte spelat i semifinalserien, men kunde i dag träna för fullt.

— Det känns bra. Jag jobbar dag för dag, säger Peterson till Göteborgs-Posten.

Jacob Peterson närmar sig spel igen när Frölunda har kniven mot strupen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Frölundas Jacob Peterson skadades i den sista matchen mot Timrå i kvartsfinalen. Nyckelspelaren åkte på en knätackling och har varit borta från spel sedan dess. Nu kan Peterson dock vara på väg tillbaka. Under måndagsträningen tränade han för fullt.



— Det känns bra. Jag jobbar dag för dag, men jag kan inte svara på om jag kan spela imorgon, det får vi se. Jag tänker bara dag för dag och försöker bara ta steg för varje dag, sen får vi se helt enkelt. Man får prata om det och se, säger Peterson till Göteborgs-Posten.



Några konkreta svar om hur chanserna för spel ser ut delar Peterson inte med sig, vilket är vanligt för slutspelstider. Förutom att Peterson känner sig bra är det enbart spekulationer om en comeback.

Klarade ”maxtestet” – redo för comeback?

Något som däremot för en comeback som närmar sig är att Peterson körde ”maxtester” under träningen. Detta innebär att centern körde tre varv runt isen så snabbt som möjligt. Enligt GP är målet att köra tre varv under 45 sekunder för att få spela, vilket Peterson klarade.



— Jag såg ju snabb ut, men vi får se lite. Jag kan inte säga mycket mer än så, säger Peterson.



Det återstår att se ifall Peterson är med imorgon. Förutom maratonmatchen i Scandinavium har laget med det första målet kunna vinna till slut. I den fjärde semifinalen som gick ända in i sjätte perioden var det Frölunda som tog ledningen först men Luleå som kom tillbaka och kunde vinna i övertid.



Efter 1-5 förlusten i går måste Frölunda vinna morgondagens semifinal i Scandinavium för att tvinga fram en sjunde och helt avgörande match i Luleå på torsdag. senast kommer Frölunda behöva förbättra sitt spel ordentligt om de vill kunna ta sig till final.