Panelen: ”Saknar motstycke i SHL”

I går inleddes SM-kvartsfinalerna – och i dag inleds två nya matchserier.

Så här tror hockeysverige.se:s panel att utgången blir i serierna mellan Färjestad och Skellefteå samt Frölunda och Timrå.

Hockeysveriges panel tippar kvartsfinalerna mellan Färjestad och Skellefteå samt Frölunda och Timrå.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Färjestad – Skellefteå

Uffe Bodin:

– Det här kändes som två guldfavoriter inför säsongen, men nu kommer en av dem osannolikt nog att försvinna redan i kvarten. Om Färjestad bara kan få målvaktsspel över medel tror jag att de grejar det här. De har en imponerande offensiv arsenal som saknar motstycke i SHL med potentiella matchvinnare i varenda kedja. Skellefteå är inga kattungar, men de har en rätt stökig säsong bakom sig och även om det sett bättre ut sista tiden tror jag inte att de matchar FBK. 4–2 till Karlstadgänget.

– I Färjestad har jag varit barnsligt förtjust i backen Joel Nyström sedan jag såg honom SHL-debutera som junior. Han har svarat för en fin säsong och börjar äntligen snudda vid sin stora potential.

– Hos Skellefteå är det omöjligt att svara något annat än Axel Sandin-Pellikka. Jag vill bara njuta av det sista vi får se av honom innan han försvinner från Sverige. För gott?

Simon Eld:

– Revanschlusten i Färjestad är stor efter förra årets kvartsfinal, men målvaktssidan, och hanteringen av den, oroar mig inför ett slutspel. Hade någon sagt till mig i höstas att Anders Lindbäck troligen skulle gå in som etta i ett slutspel så hade jag bara gapat. Forwardssidan vet vi är stark, men ska det gå vägen för FBK måste Lindbäck bevisa att tvivlarna har fel.

– Jag har upplevt att Skellefteå stundtals haft svårt att ta sig in på det absolut hetaste ytorna, men mot Färjestad har 17 mål trillat in över fyra matcher – trots att man gick mållös ur en av dessa. Rickard Hugg presterar oftast i slutspel och blir en nyckel i detta offensiva spel efter sina sex poäng mot FBK under säsongen. Matchserien slutar 4–2 till Skellefteå.

Rasmus Kågström:

– På förhand kanske den mest ovissa kvartsfinalserien, men jag tror Färjestad vinner med 4–3 i matcher. Färjestad har haft ligans bästa offensiv under säsongen, medan Skellefteå varit riktigt ramstarkt i defensiven den sista en och en halv månaden. Offensiven med David Tomasek och Oskar Steen blir nycklarna för Färjestad, medan Linus Söderström lär spela en nyckelroll för ett Skellefteå som går in i slutspelet med en bra känsla efter fem raka segrar i avslutningen av grundserien. Jag tror mycket väl att vinnaren av den här kvartsfinalen sedan kan gå och vinna SM-guld.

Linus Söderström.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Robin Olausson:

– Den häftigaste av alla kvartsfinaler. Detta hade kunnat vara en final och jag ser det som mycket ovisst. Det är inte mycket som skiljer lagen åt och det kan gå nästan hur som helst. Jag tror dock att Skellefteås helhetsspel, målvaktssida och erfarenhet ger dem en fördel och gör att de avancerar med 4–3 i matcher. Färjestad har en av seriens bästa spelare i Oskar Steen som kommer leda laget. För Skellefteås del behöver Jonathan Pudas kliva fram och vara sitt bästa jag efter att ha svajat lite under grundserien.

Måns Karlsson:

– Den kanske mest ovissa kvartsfinalen på förhand. Inför säsongen såg jag framför mig att dessa lag skulle mötas i final. Jag håller Skellefteå som knapp favorit till att vinna med 4–3 i matcher. Anledningen är förstås Linus Söderström, som varit magnifik på slutet. Han vinner målvaktsmatchen klart. I Färjestad behöver de rutinerade rävarna med Joakim Nygård i spetsen höja sig en nivå jämfört med grundserien.

Konrad Grönlund:

– Skellefteå slår ut Färjestad efter fem matcher. Färjestad har sett hackigt ut och förlorade nu Solberg till NHL i helt fel tajming. Känns inte harmoniskt med uttalanden från Mitell som något slags bevis.

– Nycklarna ligger i Axel Sandin Pellikkas händer. Liksom Lassi Thomson i Malmö är han helt avgörande för lagets resultat. I Färjestad behöver Oskar Steen både vara en jobbig spelare att möta och bidra med poängen.

Ronnie Rönnkvist:

– Inför säsongen en trolig SM-final, men båda lagen har haft en del ”ups an downs” under säsongen. Nu vet jag inte om det kommer spelar in speciellt mycket i en kvartsfinalserie, men jag måste tillstå att det är svårtippat. Men Skellefteå tar det – kanske – eftersom laget har en lite starkare målvaktssida.

– Anders Lindbäck måste kliva in och vara bäst på isen, som bara han kan vara, om Färjestad ska ta sig till semifinal. För det är väl han som ska vara etta eller?

– Axel Sandin Pellikka, jag vet inte hur höga förväntningar man kan ha på en 20-åring från Malmberget, men visst ska det bli spännande att se vad han kan uträtta i ett slutspel.

Det har varit heta möten mellan Färjestad och Skellefteå den här säsongen.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Frölunda – Timrå

Uffe Bodin:

– En väldigt intressant duell mellan SHL:s bästa defensiv hos Frölunda och ett framtungt Timrå med massor av offensiva kanoner. Det sägs att ”defense wins championships” så Frölunda gäller som min stora favorit här. Jag tror de tar hem den här serien rätt bekvämt, 4–1 i matcher.

– I Frölunda är jag fasligt förtjust i David Edstrom, en brådmogen center som tar stort ansvar över hela isen och vars tvåvägsspel känns kännetecknande för hela lagets uppträdande.

– Timrå har SHL:s bästa forward den här säsongen i Filip Hållander. Hans utveckling sedan han återvände från Nordamerika har pekat spikrakt uppåt och något annat än att han spelar NHL-hockey i höst är otänkbart. För mig är han Timrås stora hopp i den här serien

Simon Eld:

– Ofta är det lag som tar sig hela vägen till SM-guld även det som har minst problem med skador och sjukdom, men i Frölundas fall tror jag att man kan gå stärkta ur den tuffa avslutningen på grundserien. Juniorspelarna som fyllde på och säkrade segrar mot Färjestad, Luleå och Leksand kommer att ge energi till de återvändande stjärnorna, inte minst David Edstrom, som nyligen varit en av de där ungtupparna. Han kan bli en joker i slutspelet.

– Timrå visade upp bottenlagsform i uppladdningen till slutspelet och har en hel del att bevisa efter att många snackat upp laget tidigare under säsongen. Jonathan Dahlén måste visa vägen och hitta tillbaka till formen efter fem poänglösa matcher, medan Tim Juel fortsätter att storspela i mål. Annars slutar detta 4–2 till Frölunda.

Rasmus Kågström:

– Det här har potential att kunna bli en riktigt jämn historia som jag tror att Frölunda avgör i en matchs sju hemma i Scandinavium. Timrå var förvisso nära att kasta bort topp sex-placeringen i slutet av grundserien, men har under säsongen visat en väldigt hög högstanivå. Nyckelspelarna blir så klart de offensiva spetsarna i Filip Hållander, Oliver Kapanen och Jonathan Dahlén, men Tim Juel lär vara den viktigaste spelaren. Frölunda, å sin sida, har en defensiv i toppklass och en målvakt i Lasse Johansson som kan vinna matcher åt laget.

Robin Olausson:

– Här kommer mycket att handla om målvaktskampen. Detta är de två lagen med de bästa målvaktsparen i ligan och alla fyra målvakterna skulle kunna kliva in och vinna matcher åt sitt lag. Det är dock mest troligt att det blir Lasse Johansson mot Tim Juel och även om Juel har varit bättre under säsongen ger jag fördelen till Johansson med hans vinnarerfarenhet. Även om Timrå har mycket spets i sin offensiv har Frölunda ett bättre helhetsspel och kommer att vina tack vare sitt försvar samt att de har ett par matchvinnar-typer i laget. Det kommer dock bli jämna matcher men jag säger 4–2 till Frölunda.

Lars Johansson blir en nyckel för Frölunda.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Måns Karlsson:

– Jag har inte varit så imponerad av Frölunda rent spelmässigt – men lik förbaskat är man ett topplag. Timrå har darrat en del på slutet och det gör att Frölunda vinner med 4–1 i matcher. Här tror jag Henrik Tömmernes kommer vara isens stora kung. Han har gjort en supersäsong, lite i skymundan. I Timrå måste Tim Juel storspela. Och så måste Filip Hållander dominera så gott som varje match. Annars blir det ett snabbt respass.

Konrad Grönlund:

– Frölunda slår Timrå knappt och vinner med 4–3 i matcher. Jag tror att Timrå kommer att ha ett spelmässigt övertag i flera matcher och se ut att gå mot seger. Men då kommer Frölundas oerhörda slutspelsrutin in. Max Friberg blir viktig med sin roll, sin spelstil och sitt ledarskap. Till skillnad från motståndet Timrå har man en hel del sådana karaktärer. Timrå får i stället hoppas att den blivande NHL-spelaren Filip Hållander sätter eld på klubban i slutspelet.

Ronnie Rönnkvist:

– I mina ögon den mest intressanta kvartsfinalserien. Eller i alla fall den jag kommer kika extra på. En stor anledning till det är att jag har gillat det jag sett från Olli Jokinens Timrå. Frågan är bara om Timrå har bredden. Frölunda har absolut bredden och en stark defensiv. Det blir en kamp mellan Jonathan Dahlén, Filip Hållander och gänget mot Frölundas defensiv. Vilka vinner? Jag tror banne mig att det är Timrås tur.

– Lasse Johansson i Frölundas kasse blir så klart en nyckelspelare liksom Roger Rönnbergs slutspelsrutin, men kan det verkligen räcka mot Dahlén, Hållander och Jokinen?