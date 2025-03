Stor hjälte efter inhoppet: ”En jäkla pärs”

Daniel Marmenlind fick oväntat hoppa in i den första åttondelsfinalen mot Rögle efter skada på Marek Langhamer.

Sedan blev målvakten stor hjälte när Malmö vann med 2-1 efter förlängning och är nu en seger från kvartsfinal.

– Vi har satt oss i ett bra läge och vi ska bara vinna en match till, säger Marmenlind till TV4.

Daniel Marmenlind storspelade för att ge Malmö fördel i åttondelen mot Rögle.

Foto: TV4/Skärmdump & Petter Arvidson/Bildbyrån

Under torsdagskvällen släpptes pucken för SM-slutspelet på herrsidan och nere i Skåne väntade ett hett möte då Malmö och Rögle ställs mot varandra i en kamp om att ta sig vidare till kvartsfinal.

Det blev en rafflande och intensiv start på matchen där Malmö inledde piggt och fick även chansen i powerplay redan under de första minuterna. Det gav sedan också utdelning då Axel Sundberg kunde ge hemmalaget ledningen i Malmö Arena.

Därefter drabbades Malmö av ett bakslag då målvakten Marek Langhamer tvingades kliva av efter att ha blivit pååkt av Röglestjärnan Leon Bristedt. Det blev ingen utvisning efter smällen, men domarna erkände senare sitt misstag. Som om det inte var illa nog kunde Rögle även kvittera några minuter efter att Daniel Marmenlind fått hoppa in i kassen, och det var just Bristedt som satte 1-1 för att utjämna med bara 32 sekunder kvar av första perioden.

Dubbla skador i Rögle

I den andra perioden var det sedan Rögle som tog över matchen helt och hållet, men de gjorde inga mål. Rögle fick också en skada i mittperioden då backen Ludvig Claesson klev av efter att ha fått en tackling av Carl Persson. Claesson tog sig för axeln och gick direkt ut i omklädningsrummet.

Sedan såg olyckan ut att vara framme igen för Rögle i tredje perioden. Då hjälptes Anton Bengtsson av isen efter att ha fått en smäll i en märklig situation. Bengtsson åker och trycker till Malmöbacken Johan Ivarsson för en tackling. I samband med tacklingen åker dock Bengtsson in i sargen och Ivarsson knuffar sedan ner Bengtsson. Efter att Röglekaptenen fallit till isen får han sedan Ivarssons fot i huvudet och blir liggande i isen innan han hjälps ut i omklädningsrummet.

Anton Bengtsson kunde dock återvända till spel senare i matchen. Men det var fortsatt 1-1 efter 60 spelade minuter och förlängningen skulle då krävas för att skilja lagen åt. Daniel Marmenlind gjorde ett starkt inhopp efter Langhamers skada och höll Malmö kvar i matchen då Rögle pressade på. Skotten var 36-24 till Rögle efter tre perioders spel.

Daniel Marmenlind och Henrik Haapala hjältar för Malmö

Trots Rögles fina spel var det Malmö Redhawks som kunde vinna matchen och ta ledningen i serien. Det blev ett finskt samarbete då Joona Ikonen höll i pucken och spelade sedan över den till landsmannen Henrik Haapala precis i rätt läge och Haapala kunde skjuta in pucken i ett nästan öppet mål för 2-1 till Malmö, som därmed har vunnit alla fem matcherna mot Rögle den här säsongen. Henrik Haapala som bara gjorde fyra mål i grundserien och stundtals varit kritiserad blev alltså matchhjälte för Malmö.

Stor hjälte blev Daniel Marmenlind som räddade 24 av 25 skott efter att han hoppade in.

– Det var en jäkla pärs alltså. Det är ganska tufft att bli inbytt som målvakt och det var väl inte den roligaste starten att släppa en i pk tidigt. Det kanske var det som behövdes för att komma in i det, säger Marmenlind till TV4 efter matchen och fortsätter:

– När jag kommer in i andra perioden var det som vilken match som helst. Det var bara att ladda om och köra, bara fokusera på att ta nästa skott. Vi krigar och sliter och de hjälper mig att komma in i det. Vi gör en jättebra match tycker jag.

På lördag vänder serien till Ängelholm för ett returmöte och då har Malmö möjligheten att säkra avancemang till kvartsfinal vid seger.

– Vi har satt oss i ett bra läge och vi ska bara vinna en match till. Det är bara att ladda om och gå ut och köra igen på lördag, säger Daniel Marmenlind.

Malmö – Rögle 2–1 OT (1-1,0-0,0-0,1-0)

Malmö: Axel Sundberg, Henrik Haapala.

Rögle: Leon Bristedt.

Malmö Redhawks leder serien med 1-0 i matcher.