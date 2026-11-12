Är Klas Östman rätt man för Brynäs?

Uffe Bodin och Mike Helber gaggar hockey i det senaste avsnittet av All In Hockey. Foto: Alec Erlingmark

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Mike Helber och Uffe Bodin är tillbaka i ett nytt avsnitt av All In Hockey. Här blir det bland annat en diskussion om Klas Östman som av Sportbladet pekats ut som högaktuell för Brynäs IFsom ersättare till Niklas Gällstedt till nästa säsong.

Helber har ett förflutet tillsammans med Östman i Linköping HC, där han gjorde en resa från juniorverksamheten via Frölunda HC och schweiziska Zug innan han blev huvudtränare i "Cluben" 2021. Nu är han sedan förra säsongen assisterande tränare i NL-klubben Davos – men alltså av intresse för Brynäs.

– Att han skulle kunna komma in i Brynäs till nästa säsong skulle vara en jättebra lösning, tror Helber. Han har lärt sig. Jag säger att han är lite småirriterad i mångt och mycket men han är extremt godhjärtad, och måste hitta balansen i hur han ska driva sitt lag. Men han är en toppentränare och Brynäs skulle göra ett bra val med honom.

Vem ska ersätta Samuel Jonsson i AIK?

I veckans program blir det också fokus på onsdagens heta seriefinalen mellan Leksands IF och AIK Hockey, där gästerna från Solna vann med 5–4 efter ett hattrick av Scott Pooley. AIK har utkristalliserat sig som favoriten att gå upp i SHL – men vad ska man göra för att ersätta toppbacken Samuel Jonsson som kommer att missa resten av säsongen på grund av skada? Helber lanserar en potentiell ersättare från SHL.

I NHL-svepet tar man ett grepp om de olika "röror" som pågår i Philadelphia Flyers och Detroit Red Wings. Matvei Michkov ryktas vilja bort från Flyers medan rubrikerna kring Red Wings svenske back Simon Edvinsson aldrig tycks ta slut. Men där finns nu en deadline i sikte. Det blir också en diskussion om den senaste kritiken mot William Nylander i Toronto.

I SHL gläds klubbarna åt att publiksnittet fortsätter att stiga – mycket tack vare en succéklubb på frammarsch i södra Sverige. Och vilken fantastisk omgång vi har att se fram emot på lördag!

I Hockeyallsvenskan har BIK Karlskogas starke man Torsten Yngvesson aviserat att det här blir hans sista säsong som sportchef-. Det får Helber att bjuda på en hyllning – och jämförelse med en av de profilstarkaste klubbledarna hockeyn har fått fram i modern tid.

Givetvis kommer också förslag på en rad veckans Hockey9 i DBets Supertipset.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.