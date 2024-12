Forwarden blir avstängd – efter tuffa tacklingen

William Wikman kom in som tredje man och tacklade Anton Rödin. Nu stängs Örebro-spelaren av i två matcher för smällen.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån. Wikman lämnar isen efter att ha fått ett matchstraff under gårdagens match mot Brynäs.

Det var i den tredje perioden mellan Brynäs och Örebro under gårdagen som William Wikman drog på sig ett matchstraff. Forwarden kom in sent i en duell med Anton Rödin och tacklade motståndaren på ett ojust sätt.

Domarna behövde inte speciellt lång tid på sig under videogranskningen för att fastställa det större straffet. Under powerplayet gjorde Brynäs också mål genom Jack Kopacka och tog då ledningen med 3-2. Till slut vann man också matchen med 5-2. Nu står det också klart att Örebro-spelaren straffas ytterligare.

Disciplinnämnden har under söndagen granskat tacklingen och har nu kommit fram till ett straff.

William Wikman stängs av

Det landar på en två matcher lång avstängning. Det som nämnden ser som nyckelfaktorer är:

– Motspelaren än uppvaktad av andra spelare när tacklingen utdelas.

– Stor skaderisk.

Dessutom blir det en bot på 8 000 kronor. 27-åringen kommer nu att missa Örebros hemmamatcher mot Luleå respektive Malmö nästa vecka. Den riviga forwarden har gjort fyra mål och sju assist på 22 matcher så här långt.