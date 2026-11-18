Viktor Grahn uppges ha nobbat Skellefteås bud om en förlängning

Skellefteå AIK:s Viktor Grahn sitter på ett utgående kontrakt denna säsongen. 28-åringen skrev på ett tvåårsavtal och vann direkt sitt första SM-guld.

När hockeysverige.se pratade med honom för en månad sen förklarade backen att han gärna stannar i Skellefteå även kommande år.

– Ja absolut, jag vill bli kvar. Vi trivs jättebra där uppe. Det är en jättebra organisation och ett bra lag som man får vara med och får slåss om att vinna. Det är klart att det är inspirerande, sa han då.

Då förklarade han också att hans agent pratat med Skellefteås sportchef Erik Forssell men att det inte fanns något konkret erbjudande.

Nobbat bud från Skellefteå

Nu rapporterar Expressen att Grahn ska ha fått ett bud från Skellefteå, som han har tackat nej till.

Sedan Grahn värvades från Södertälje SK har han etablerat sig som en av SHL:s främsta backar, vilket också har stärkt marknadsvärdet. Skellefteås bud uppges ha speglat vad en back med Grahns kvaliteter är värd. Samtidigt vill backen ha en högre lön och längre kontrakt än vad västerbottningarna är beredda att erbjuda i nuläget.

Andra SHL-klubbar intresserade

Nu har istället andra SHL-klubbar kommit in i jakten på Skellefteå-backens signatur. Andra klubbar ska i nuläget vara beredda att gå högre än vad Skellefteå är beredda att betala.

Det återstår därmed att se om Skellefteå är redo att att matcha buden eller om 28-åringen fortsätter sin karriär någon annanstans.

Grahn har hittills gjort fem poäng på 16 matcher. Det är samma poängsnitt per match som han hade under 52 matcher förra säsongen.