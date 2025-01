Veckans lag: ”Stora förvandlingen – har blivit en toppspelare”

En ny SHL-vecka har passerat med flera spelare som stack ut.

Här tar Robin Olausson ut Hockeysverige.se’s ”Veckans lag” från de senaste två omgångarna.

”En av SHL:s allra mest förbättrade spelare ”

Målvaktens nolla: ”Har steppat upp”

Monstermatchen: ”En av säsongens bästa insatser”

Theodor Niederbach har stått för en förvandling under årets säsong. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Målvakt:

Efter att ha varit lite upp och ner under säsongens gång har Hugo Alnefelt steppat upp för HV71 på sistone. Ibland kan han se lite ”fladdrig” ut i målet vilket kan leda till att det släpps in några förhållandevis billiga mål, men när Alnefelt är i zonen stoppar han i princip allting.

Han inledde lite svajigt mot Färjestad i torsdags men efter två insläppta mål i första perioden bommade han igen helt och hållet. Alnefelt har sedan hållit nollan i fem raka perioder då han först stoppade 27 skott i andra och tredje perioden mot Färjestad och stod emot starkt på slutet vilket ledde till att HV kunde vinna med 3-2. Sedan stoppade han 25 skott i 1-0-vinsten mot Rögle och blev hjälte genom att hålla säsongens andra nolla.

Hade nästan 97 i räddningsprocent över veckans två matcher och räddade totalt 63 skott – vilket var bäst i SHL.

Hugo Alnefelt har klivit fram för HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Bubblare: Arvid Holm, Rögle.

Backar:

Simon Bertilsson, Brynäs

Arketypen av en stabil och orubblig back. Under säsongen har många andra spelare i Brynäs fått rubriker för sitt fina spel och Simon Bertilsson har då smugit lite under radarn för vilken bra säsong han faktiskt gör. Bertilsson har hittat tillbaka till toppnivån som han hade för några år sedan.

Bertilsson har sällan gjort en dålig match den här säsongen utan spelar ett solitt och starkt spel i defensiven. Under veckan fick Bertilsson även göra mål i segern mot Luleå. Totalt var Bertilsson inne på fyra mål framåt för Brynäs – och inte ett enda bakåt. Sade någon stabil?

Simon Bertilsson är fortsatt en trygg punkt för Brynäs försvar. Foto: Aron Broman/Bildbyrån

Olle Alsing, HV71 (2)

En spelare som sällan får den uppskattning han förtjänar för HV71:s vändning på säsongen då fokuset ofta hamnar på andra spelare, men jag är mäkta imponerad av vad Olle Alsing har presterat under de senaste veckorna och månaderna.

Även om det är lätt att fastna för offensiven tycker jag att Alsing har visat bra egenskaper i sitt sätt att leda HV71. Han har verkligen växt in i kaptensrollen och bidrar med mycket för HV. Under veckan stod Olle Alsing också för tre assist – under en vecka där HV bara gjorde fyra mål. Han spelade då också fram till lagets båda matchavgörande mål under veckan.

Olle Alsing leder HV71 på ett fint sätt. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Bubblare: Lassi Thomson, Malmö – Joonas Lyytinen, Leksand.

Forwards:

Få spelare i SHL har en lika hög lägstanivå som Joakim Nygård. I Färjestads bländade offensiv är det lätt att fastna för spelare som David Tomásek, Oskar Steen, Viktor Lodin och Marian Studenic och det är lätt att förbise Nygård. Men jag skulle nästan säga att han är minst lika viktig för Färjestad.

Under veckan stod Joakim Nygård för 2+1 och totalt under säsongen har det blivit tio mål och 17 poäng på 24 matcher. Det gör inte att han är med i toppen av poängligan eller något sådant men Nygård lägger alltid ner ett värdefullt jobb för Färjestad och bidrar på fler sätt än bara poäng.

Joakim Nygård spelar alltid bra för Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Veckans poängkung med 3+2 på två matcher, först 2+1 i 7-5 vinsten mot Linköping och sedan 1+1 i 6-4-segern mot Örebro.

En av SHL:s allra mest förbättrade spelare heter Theodor Niederbach. Både i fjol och i början av årets säsong var Niederbach inte en spelare som man räknade med på något sätt utan han kändes inte självklar i sitt spel. På de första 17 matcherna den här säsongen stod han enbart för 1+3, alla i samma match, och han gick alltså poänglös från 16 av 17 matcher. Men därefter har något hänt med Niederbach.

På de senaste 18 matcherna har centern nämligen gjort hela 19 poäng. Under den perioden är det endast tre spelare i hela SHL, David Tomásek, Jonathan Ang och Marian Studenic, som har gjort fler poäng än Niederbach. Det är en stor förvandling för 22-åringen som har vänt upp och ner på hela sin säsong för att bli en toppspelare i MoDo.

Nu är han en av de drivande delarna i lagets offensiv och har verkligen klivit fram medan flera andra förväntade toppspelare har svikit.

Theodor Niederbach har blivit en nyckelspelare för MoDo. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Ibland räcker det med en riktigt bra insats för att ta sig in i ”Veckans lag” – men då måste det vara något utöver det vanliga som sker. Lucas Elvenes insats i torsdagens match mot Örebro kan definitivt klassas som ”något utöver det vanliga”.

I sin återkomst från skada stod Elvenes för en av säsongens allra bästa insatser av en enskild spelare. Han låg bakom allt för Leksand och stod för 1+4 när Leksand vann med 5-4 mot Örebro, alltså hade han en del i alla fem målen. Utan Elvenes i laget förlorar Leksand sannolikt den matchen, vilket säger en hel del om hans betydelse.

Även om det inte går att förvänta sig sådana prestationer varje vecka visar det hur viktig Elvenes är för Leksands offensiv och han kommer behöva hålla sig frisk om Leksand på allvar ska kunna lyfta i tabellen.

Lucas Elvenes stod för en av säsongens bästa insatser. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Bubblare: Robin Kovács, Linköping – Jonathan Dahlén, Timrå.