Brynäs frustration: "Vi är inte nöjda alls"

Simon Bertilsson är frustrerad efter Brynäs första förlust på hemmaplan.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Växjö Lakers har haft det tufft i SHL under säsongsinledningen. Inför kvällens match mot Brynäs, efter nio omgångar, stod Växjö på nio poäng och hade endast plockat två trepoängare. I Gävle kom dock trendbrottet för smålänningarna som till slut får vinna efter att ha förlorat de tre tidigare matcherna.

Det var dock hemmalaget Brynäs som fick den bästa starten när nye backen Axel Rindell blev målskytt för andra matchen i rad. Powerplay har varit ett sorgebarn för Gävlelaget men i kväll gav det effekt när Rindell satte 1-0 efter åtta och en halv minuts spel mot Växjö.

Växjö bryter förlustsviten: "Behövde det här"

Bortalaget reste sig dock och vände på steken under resterande del av första perioden. Först satte Karl Henriksson kvitteringen till 1-1 och därefter klev backprofilen Brian Cooper fram och sköt 1-2 med bara 38 sekunders spel kvar av perioden. Det var Coopers fjärde mål för säsongen och amerikanen tangerar därmed sitt personbästa i SHL med fyra fullträffar.

Växjö var sedan det bättre laget i andra perioden men det blev mållöst under de 20 minuterna och 1-2 stod sig alltså inför den tredje perioden.

Där kom Brynäs ut i jakten på en kvittering och fick också effekt när Jaret Anderson-Dolan satte 2-2 med sex minuter kvar att spela. Matchen var då på väg mot förlängning men det sista ordet var inte sagt. Växjö tog nämligen ledningen igen bara ett par minuter efter Brynäs kvittering. Det var stjärnan Dennis Rasmussen som klev fram och satte 2-3 med mindre än fyra minuter kvar av matchen.

Brynäs tryckte sedan på för ytterligare en reducering och tog ut målvakten Magnus Chrona för en extra anfallare i slutminuterna. Det blev dock inga fler mål i matchen utan Växjö lyckades hålla undan och vinna med 3-2. Därmed tar Växjö sin första bortaseger för säsongen och bryter den tre matcher långa förlustsviten.

– Det är jätteviktigt såklart. Vi behövde det här och jag tyckte att vi spelade ganska bra stora delar av matchen. Jag tyckte att vi var värda det faktiskt, säger matchhjälten Rasmussen till TV4.

Frustrerat i Brynäs: "Vi är inte nöjda alls"

För Brynäs del var det lagets första förlust på hemmaplan under hösten.

– Det är inte så bra som vi vill att det ska vara. Vi är inte nöjda alls. Vi har inte kommit upp i vår nivå i någon av matcherna den här veckan, vi fuskar alldeles för mycket i de här matcherna. Vi är väldigt besvikna, säger Brynäsbacken Simon Bertilsson.

Brynäs – Växjö 2–3 (1-2,0-0,1-1)

Brynäs: Axel Rindell, Jaret Anderson-Dolan.

Växjö: Karl Henriksson, Brian Cooper, Dennis Rasmussen.