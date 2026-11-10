Uppgifter: Nära återkomst till SHL

William Lagesson.

Foto: David Zalubowski/AP/Alamy

William Lagesson är inne på sin nionde säsong i den nordamerikanska proffshockeyn. Det kan också bli hans sista på andra sidan Atlanten.

Enligt Sportbladet är den 30-årige backen i långt gångna förhandlingar med Frölunda om en hemkomst till SHL -klubben inför nästa säsong. Enligt tidningen är parterna också nära att enas om ett avtal.

Har spelat över 100 NHL-matcher

Lagesson spelade juniorhockey i Frölunda mellan 2011 och 2014, innan han lämnade klubben för spel i den amerikanska juniorligan USHL och sedermera i collegeligan med University of Massachussets Amherst. Därefter gjorde han en säsong i SHL med Djurgården 2017/18, innan han återvände till Nordamerika där han har spelat sedan dess bortsett från kortare sejourer i hockeyallsvenska Vita Hästen och Kristianstad under pandemisäsongen 2020/21.

På meritlistan har Lagesson, som är född i Göteborg, 107 matcher i NHL med Detroit, Anaheim, Toronto, Montréal och Edmonton. Sin senaste NHL-match spelade Lagesson i april 2025 med Detroit, sedan dess har han uteslutande spelat AHL -hockey med Grand Rapids Griffins, där han den här säsongen är en av farmarligans bäst betalda svenskar .

I AHL har Lagesson spelat 271 matcher och noterats för 112 poäng. Den här säsongen har 30-åringen noterats för tio poäng (4+6) på 14 matcher i farmarligan.