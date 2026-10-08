Bekräftat: Klar för SHL-spel

Jonas Gunnarsson.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Timrå meddelade under torsdagen att lagets målvakt Frederik Dichow blir borta tills vidare till följd av en överkroppsskada han ådrog sig på onsdagsträningen .

För att täcka upp på målvaktssidan väljer Timrå nu att agera. SHL -klubben har gjort klart med veteranmålvakten Jonas Gunnarsson på ett korttidsavtal som gäller tills vidare.

– I och med Frederiks skada behövde vi agera, med Jonas får vi in en rutinerad målvakt med bred erfarenhet. Jonas ansluter till laget under fredagen och reser upp till Luleå, säger sportchefen Kent Norberg.

Gunnarsson spelade förra säsongen i hockeyallsvenska AIK, där han vaktade kassen i 21 grundseriematcher och noterades för en räddningsprocent på 88,1 procent. 34-åringen har en gedigen meritlista som innehåller spel i Tre Kronor, AHL-spel samt över 200 matcher i SHL med HV71 och Malmö. Han har även testat på spel både i finska ligan med Ilves samt i ICEHL med Graz.