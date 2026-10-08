Smällen: Skadad på träning

Frederik Dichow.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Timrå IK meddelar via sin hemsida att målvakten Frederik Dichow ådragit sig en skada.

Det handlar om en överkroppsskada som inträffade under gårdagens träning och som kommer att hålla honom borta från spel tills vidare.

"Han kommer att bedömas av det medicinska teamet. Återgång till spel bedöms fortlöpande utifrån det medicinska förloppet", kommenterar Timrå IK:s medicinska team på sajten.

Har fått speltid i två matcher

Den 25-årige målvakten hämtades in till Timrå från HV71 inför den här säsongen och har under SHL :s säsongsupptakt fått speltid i två matcher för sin nya klubb, där han står noterad för en räddningsprocent på 85,7 procent samt ett snitt på 3,03 insläppta mål per match.

Sedan tidigare har Timrå forwarden Ludvig Levinsson på skadelistan, då även han dras med en överkroppsskada.

Lång frånvaro förra säsongen

Den danske målvakten missade stora delar av fjolårssäsongen på grund av sviterna av en hjärnskakning. 25-åringen diagnostiserades med den kroniska inflammationssjukdomen Tietzes syndrom, vilket gjorde att han blev ordinerad vila och blev sängliggande i fem månader .