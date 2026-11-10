SHL

Uppgifter: Aktuell som ny Brynäs-tränare

Publicerad 10 november 2026 19:23
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Brynäs på jakt efter en ersättare till Niklas Gällstedt till nästa säsong. Enligt Sportbladet är Klas Östman nu högaktuell för rollen.

Klas Östman aktuell för jobbet som tränare i Brynäs.
Klas Östman aktuell för jobbet som tränare i Brynäs.

Niklas Gällstedts kontrakt går ut efter säsongen. Gällstedt, som tog Brynäs IF tillbaka till SHL 2024 och gick till SM-final året därpå som nykomling, har valt att avsluta sitt kontrakt ett år tidigare. Det som egentligen löpte över 2028.

Därmed är Brynäs nu på jakt efter en ersättare inför nästa säsong. 

Jeremy Colliton och Pierre Johnsson är två namn som nämnts tidigare. Den förstnämnda har dock hittat ett nytt jobb Nordamerika, och Johnsson meddelade i en intervju med Folkbladet att huvudtränaruppdrag inte är aktuellt just nu. 

Klas Östman högaktuell 

Nu kommer Sportbladet med uppgifter om att den tidigare Linköping HC-tränaren Klas Östman är i dialog med Gävle-klubben. 47-åringen är för närvarande assisterande tränare för Davos i Schweiz. 

Östman ska ha erbjudits ett nytt kontrakt med Davos, men kvällstidningens uppgifter gör gällande att en flytt hem till Sverige ligger närmast. 

Source: Klas Östman @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Linköping HCBrynäs IF