Uppgifter: Aktuell som ny Brynäs-tränare

Klas Östman aktuell för jobbet som tränare i Brynäs.

Niklas Gällstedts kontrakt går ut efter säsongen. Gällstedt, som tog Brynäs IF tillbaka till SHL 2024 och gick till SM-final året därpå som nykomling, har valt att avsluta sitt kontrakt ett år tidigare. Det som egentligen löpte över 2028.

Därmed är Brynäs nu på jakt efter en ersättare inför nästa säsong.

Jeremy Colliton och Pierre Johnsson är två namn som nämnts tidigare. Den förstnämnda har dock hittat ett nytt jobb Nordamerika , och Johnsson meddelade i en intervju med Folkbladet att huvudtränaruppdrag inte är aktuellt just nu.

Klas Östman högaktuell

Nu kommer Sportbladet med uppgifter om att den tidigare Linköping HC-tränaren Klas Östman är i dialog med Gävle-klubben. 47-åringen är för närvarande assisterande tränare för Davos i Schweiz.

Östman ska ha erbjudits ett nytt kontrakt med Davos, men kvällstidningens uppgifter gör gällande att en flytt hem till Sverige ligger närmast.