MoDos smäll – nyförvärvet stängs av

MoDo åker på en ny smäll efter storförlusten mot Örebro.

Nyförvärvet Tyler Benson stängs av i två matcher för tacklingen på Patrik Karlkvist.

Tyler Benson stängs av.

Det blev ingen rolig hemmadebut för MoDos nyförvärv Tyler Benson då han fick matchstraff för en tackling på Örebrostjärnan Patrik Karlkvist i gårdagens 2-7-förlust.

Efter matchen var det sedan delade meningar kring om det var rätt med ett matchstraff. Karlkvist, som blev tacklad, var tveksam till bedömningen.

– Sen vet jag inte om det är en femma det ska vara. Jag sitter ju ner när jag får den och jag ser han ju inte, men jag tycker att själva smällen tar hög axel och i bröstet typ. Det är något som tar i huvudet, jag vet inte om det är hans hjälm. Jag får ju ett märke på visiret, det skakar till lite i skallen och jag får lite ont i nacken, men där det brinner till är det hög axel och bröst. Jag vet inte om det är en femma eller inte, men det är pissigt för dem, sade Karlkvist till TV4 efteråt.

Experten Sanny Lindström var dock kritisk mot Tyler Benson och menade att det var “en av säsongens fulaste tacklingar”.

– Den är rakt från blindside. Han går inte på pucken. Benson har ju faktiskt möjlighet att ta pucken i det läget. Han tacklar ju bara… Jag säger inte att Benson ska tackla honom i huvudet men det är de facto det han gör när han kommer från den blinda sidan, sade Lindström i TV4:s studiosändning.

Tyler Benson stängs av två matcher

Under fredagsmorgonen så meddelade SHL att Benson hade blivit anmäld till disciplinnämnden för “checking to the head” och alltså riskerade att bli avstängd för tacklingen.

Tyler Benson själv anser dock inte att hans tackling tog i huvudet.

– Jag kommer snett bakifrån i min åkning och tacklar Örebrospelaren från sidan och träffar honom i bröstet och på hans axel. Jag håller inte med om att det är en checking to the head som jag är anmäld för. När vi dessutom lyssnar på #86 Karlkvist i TV4 Play´s intervju efter matchen så bekräftar han min beskrivning av situationen ovan, säger Benson i ett uttalande till nämnden.

Nu har domen kommit.

Disciplinnämnden meddelar att Benson stängs av i två matcher – trots att han frias från huvudtackling.

“Nämnden anser emellertid att det är svårt att av filmsekvensen klart se att huvudet är den huvudsakliga kontaktytan i tacklingen. Tacklingen bedöms likväl bestraffningsbar såsom en Charging och bör föranleda en avstängning”, skriver nämnden och uppger följande nyckelfaktorer bakom beslutet:

“Tacklingen utdelas med fart från blide side och träffar högt i en uppåtgående rörelse.

Stor skaderisk.”

Tyler Benson kommer därmed att missa MoDos kommande bortamatcher mot Växjö och Leksand i SHL.