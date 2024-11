MoDo föll ihop – efter nyförvärvets matchstraff: “Tar på axeln”

Hoppet levde för MoDo efter 2–3 tidigt i tredje perioden mot Örebro.

Då satte hemmadebuterande Tyler Benson in ett tackling och fick matchstraff.

– Det är svårt. Det är väl förmodligen därför det tog sådan jäkla tid också, säger MoDo-tränaren Mattias Karlin efter 2–7-matchen.

Mattias Karlin och Tyler Bensons tackling. Foto: TV4/skärmdump.

Det finns lyckosamma hemmadebuter och så finns det mindre lyckosamma hemmadebuter. När krisande SHL-jumbon, MoDo, tog emot Örebro under torsdagen blev nyförvärvet, Tyler Benson, stor syndabock.



MoDo hade fått in 2–3 inom en minut av den tredje perioden och fick tillbaka lite hopp i matchen efter två raka mål bakåt i andra. Då kom smällen från Tyler Benson på Patrik Karlkvist.



– Han kommer in från blind sida. Var tar den riktigt då? Att döma av de där bilderna ser det ut att ha varit kroppen, säger TV4:s kommentator Lars Lindberg i sändningen.



Karlkvist blev kvar på isen för en stund och domarna granskade tacklingen. Till slut kom de fram till att det skulle landa i ett matchstraff för charging.



– Jag tycker att det ser ut som att den tar på axeln först, men jag vet inte. Blindside ser man, men det är svårt. Det är väl förmodligen därför det tog sådan jäkla tid också. Annars brukar det gå bra mycket fortare om det är solklart, säger MoDo-tränaren Mattias Karlin till TV4 efter slutsignal.

Tre mål i powerplay: “Så jäkla olyckligt”

Örebro utnyttjade det numerära överläget på bästa sätt och gick ifrån till både 4–2, 5–2 och 6–2 genom Karlkvist och Melvin Fernström. Samtliga mål kom i powerplay och följdes sedan av 7–2 från Peetro Seppälä. Det blev slutresultatet.



– Ja det som är så jäkla olyckligt är att vi får en bra start i tredje och gör 2–3 – och sen kommer den där strax efter och de gör tre i PP. Det är klart, då blir det en extrem uppförsbacke, säger Karlin till TV4.