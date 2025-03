FBK-tränarens kritik: ”Det är vissa som får höra det”

Färjestad åkte på en chockförlust hemma mot SHL-jumbon HV71.

Då är FBK-tränaren Tomas Mitell kritisk mot lagets insats i försvarszon.

–Vi har tre-fyra, kanske fem, forwards som inte jobbar hårt nog i egen zon. De fick höra det också, säger Mitell till TV4.

Tomas Mitell är kritisk mot Färjestad efter förlusten mot HV71. Foto: Bildbyrån

Färjestad BK har fått resultaten emot sig de senaste månaderna. Värmlänningarna har då endast vunnit fyra av de 16 senaste matcherna och tappat mark i tabellen. De har gått från att utmana om seriesegern till att sannolikt få nöja sig med en fjärdeplats då de har fått se sig bli passerade av både Luleå och Frölunda.

Under lördagen åkte Färjestad på sin tredje förlust i rad då de överraskande åkte på ett nederlag hemma mot HV71. Det blev 3-2 till SHL-jumbon trots att Färjestad vann skotten med hela 38-13. Hugo Alnefelt i HV-målet räddade då 36 av 38 skott och blev matchhjälte, medan Anders Lindbäck blott stoppade tio av 13 skott i förlusten.

Efteråt var Tomas Mitell kritisk mot lagets insats i försvaret.

– Jag tyckte inte att vi var speciellt tagna som du pratade om, säger FBK-tränaren som svar till TV4-kommentatorn Patrik Westberg och fortsätter:

– Jag vet inte, jag är väldigt besviken på några byten i egen zon som leder till 2-1 och 3-1. Det gräver oss i ett djupt hål. Annars tycker jag att vi pushar på långa stunder och har enormt mycket målchanser men får inte in pucken. Det är några dåliga byten i egen zon som inte är på nivå.

Tomas Mitell: ”Det är inte bra nog, vissa får höra det”

Färjestad tappade matchen under en period på fem minuter då HV71 gjorde två mål och fick från 1-1 till 3-1. Mitell menar då att lagets anfallsspelare inte tog ansvaret i försvarszon.

– Vi har tre-fyra, kanske fem, forwards som inte jobbar hårt nog i egen zon. Då får de (HV) snurra och har tre till sex sådana byten och gör två mål. De forwards fick höra det, men annars tycker jag att många gör det väldigt bra och vi skapar enormt mycket målchanser. Det är ett par byten där men det är som sagt inte bra nog. Det är vissa som får höra det också.

TV4-experten Petter Rönnqvist ser också att Färjestad har anledning att känna oro inför det stundande slutspelet.

– Mitell har varit inne på detta flera gånger, och jag förstår att supportrarna blir irriterade av att höra det, men de skapar tillräckligt mycket lägen. Inte bara volymmässigt, skottmässigt, utan även kvalitetsmässiga chanser. Det studsar inte deras väg just nu offensivt. Sedan har man ju defensivt, jag förstår att det blir en frustration. De har 13 skott mot sig och släpper in tre mål. Det har sett ut så på slutet att man släpper in väldigt mycket mål. Det gäller att ha noggrannheten att vara seriös i egen zon. Där måste det bli en förbättring för Färjestads del, säger Rönnqvist.