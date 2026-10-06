”Nubbens” ärliga svar: "De kommer inte att spela i Timrå"

Kent "Nubben" Norberg ger sin syn på Timrås start.

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Starten på 2026/27-säsongen har varit allt annat än lätt för Timrå. Något inte bara poängkolumnen vittnar om i form av siffran två, utan också målkolumnen där åtta gjorda är sämst i hela ligan – tillsammans med Linköping.

Nu är Kent "Nubben" Norberg tillbaka från en scoutresa, men inte med positiva värvningsbesked kring denna säsong.

– Drömmen om en målskytt, det finns ju inte. Det är bara en utopi. Det är ju Dahlén då, som är en utpräglad målskytt, Oscar Lindberg, Fagemo… men de kommer inte att spela i Timrå i år. Det är bara att acceptera att det är som det är. Vi måste fortsätta tro på det vi gör. Jag tycker att laget och (Mikael) Gath jobbar jävligt bra ihop, säger sportchefen i en intervju med Sundsvalls Tidning.

Spelmässigt menar "Nubben" att Timrå lika gärna hade kunna ha tio poäng, och inte två. Han erkänner därmed att det är just målskyttet som är problemet.

Förutspår: "Kommer inte inom x antal månader"

På frågan om det måste komma in offensiv förstärkning om det här fortsätter har sportchefen ett tydligt svar.

– Ja, men det måste ju finnas någonting också. En förstärkning tror inte jag kommer att komma på marknaden inom x antal månader, något som är bättre än det vi har – om vi inte har en djävulsk tur, säger han till ST och fortsätter.

– Man skriker alltid efter nyförvärv när det går trögt. Men det finns ingenting på marknaden för det första, och det som kommer att finnas är spelare som inte har lyckats i andra klubbar. Visst, kommer det något som vi tycker är intressant så kommer vi givetvis vara med på det, men det viktigaste är fortsatt att jobba med det vi har.

Ty Rattie är en spelare med bakgrund i Timrå som sitter utan kontrakt. Likt i början av augusti svarar dock "Nubben" dock att kanadensaren inte är aktuell.