Sportchefens svar - efter uppgifterna

Tidigare idag rapporterade NSD att Niklas Olausson är aktuell som ny assisterande sportchef i Timrå när klubben vill se över organisationen kring sporten.

Timrå IKs sportchef Kent Norberg har fått göra jobbet på egen hand sedan Kimmo Kapanen, den finska målvakten som även spelade i Timrå, hoppat av på grund av familjeskäl.

-- Själv är jag absolut villig att flytta för rätt möjlighet, säger Niklas Olausson själv till NSD.

Sportchefen dementerar

Något intresse för Olausson ska dock inte finnas från Timrås sida. Det meddelar klubbens sportchef Kent Norberg i en intervju med ST under onsdagseftermiddagen. Klubben letar inte efter någon ny assisterande sportchef och har inte varit i kontakt med Olausson.

– Nej, det har vi inte. Det är inga kontakter tagna där, säger han.

Norberg bekräftar att man ser över organisationen och sportchefs-rollen, men att det lär dröja längre än till nästa år innan en sådan förändring sker.