Uppgifter: Timrå intresserade av Olausson

Enligt uppgifter är Timrå intresserade av Niklas Olausson som vice sportchef.

Luleå Hockey presenterade Karl Fabricius som ny assisterande general manager när Thomas Fröberg slutade. En annan med Luleå Hockey-bakgrund som var aktuell för jobbet var Niklas Olausson, som spelat 432 matcher för klubben.

Nu rapporterar NSD att Olausson istället är aktuell för att ta över som vice sportchef i en annan klubb, enligt uppgifter. Nämligen Timrå IK.

Timrås sportchef Kent Norberg har fått göra jobbet på egen hand sedan Kimmo Kapanen, den finska målvakten som även spelade i Timrå, hoppat av på grund av familjeskäl. Ett visat intresse för Olausson har funnits, enligt uppgifter, men det vill han själv inte bekräfta någonting om.

– Suget efter hockey blir bara större och större för varje år som går. Sedan är jag skitglad för "Fabbes" skull – och han känns som en kanonlösning för Luleå Hockey. Och själv är jag absolut villig att flytta för rätt möjlighet, säger Niklas Olausson.

Hjälp med lagbygget

Norberg har varit öppen med att han redan nu bygger laget för nästa säsong. Senast var han på en resa till Finland för att scouta spelare. Nio utgående kontrakt har Timrå till nästa säsong och med Olausson som vice sportchef skulle det underlätta arbetet.

Olausson hade en lång SHL-karriär där och den största delen av den var i just Luleå. Han har även representerat Linköping HC samt lag i den finska och schweiziska ligan. Han la skridskorna på hyllan efter säsongen 2023/24 efter det som var hans tredje sejour i Luleåtröjan.