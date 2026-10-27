Smällen: Nyckelspelaren blir borta länge

Anton Levtchi skadades i helgen.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Via ett inlägg på X meddelar Luleå att lagets nyckelforward Anton Levtchi kommer att bli borta i mellan fyra till sex veckor till följd av den skada han ådrog sig i helgens förlustmatch mot Djurgården .

Därmed kan frånvaron sträcka sig fram till framåt slutet av november, alternativt hela vägen till landslagsuppehållet i december.

Den 30-årige forwarden klev av helgens match mot Djurgården i stora smärtor och åkte i dagarna hem till Finland. Detta för att få sin skada undersökt snabbare än vad han kunde få i Sverige, rapporterar NSD .

Toppar interna poängligan

Levtchi toppar den interna poängligan i Luleå tillsammans med landsmannen Joona Koppanen efter tolv spelade matcher. 30-åringen har producerat två mål och totalt nio poäng på tolv matcher. Förra säsongen noterades forwarden för 18 poäng (7+11) på 49 matcher i grundserien samt åtta poäng (6+2) på 14 slutspelsmatcher.

Vidare meddelar Luleå att både lagkaptenen Erik Gustafsson och forwarden Valtteri Puustinen är tillbaka i träning och att spelarna kan vara aktuella för spel i veckans matcher. Däremot väntas backen Otto Leksinen inte vara spelklar innan nästa veckas landslagsuppehåll.