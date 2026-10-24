Djurgården segrade – efter granskningshaveri

Efter en mållös och utvisningstät förstaperiod spräckte Theo Stockselius nollan för Djurgården halvvägs in i matchen. Markus Nurmi kvitterade kort därefter för Luleå, innan Stockselius drog på sig ett matchstraff på fem minuter för boarding. Djurgården redde dock ut stormen och hemmalagets numerära överläge.

I den tredje perioden återtog DIF ledningen när backen Nikolas Brouillard prickade in 2–1. Luleå satsade allt, tog timeout och plockade ut Joel Lassinantti i jakten på kvittering. Det gav utdelning med blott 40 sekunder kvar då Ben Tardif tryckte in 2–2 i spel sex mot fem och tvingade fram sudden death.

Luleå vann skotten med hela 37–13 tack vare en storspelande Magnus Hellberg i Djurgårdskassen (35 räddningar). Väl i förlängningen visade stockholmarna maximal effektivitet när Charles Hudon klev fram efter fyra minuters spel och prickade in 3–2.

Matchfakta

Luleå HF – Djurgårdens IF 2–3 efter förlängning (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)

Första perioden:

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Andra perioden:

0–1 (28.02) Theo Stockselius (Sebastian Hartmann, Lukas Vejdemo)

1–1 (35.00) Markus Nurmi (Isac Brännström, Joona Koppanen)

Tredje perioden:

1–2 (54.12) Nikolas Brouillard (Colby Sissons, Håvard Salsten)

2–2 (59.20) Ben Tardif (Pontus Andreasson, Jesper Sellgren)

Förlängning:

2–3 (64.00) Charles Hudon (Nikolas Brouillard, Joseph Snively)

Skott: 37–13 (7–1, 13–8, 17–4, -) Utvisningar: LHF: 2x2 min. DIF: 4x2 min, 1x5 min (Theo Stockselius).