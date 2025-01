Släppte profilen: ”Kunde spara pengar – och öppna möjligheter”

Örebro valde att släppa forwardsprofilen Emil Larsson till konkurrenten Växjö. Nu har Henrik Löwdahl frigjort löneutrymme – och kommer ha ögon och öron öppna inför deadline.

– Framför allt kanske vi har köpt oss själva ett utrymme att göra någonting, säger sportchefen till Hockeysverige.se.

Det är en kittlande SHL-tabell med många lag som ligger inom ett väldigt litet spann. Örebro är ett av dessa. Efter en formdipp har lagen bakom börjat äta ikapp.

Samtidigt ligger laget kvar på en sjätteplats i tabellen. Där det just nu är nio poäng upp till Luleå som ligger femma – och tio poäng ner till HV71 under strecket.

– Vi är så klart frustrerade att vi inte hittar sätt att vinna hockeymatcher med få poäng de senaste matcherna. Det tär lite på en men det är bara att försöka vara positiv. Det går inte att gräva ner sig, säger Henrik Löwdahl.

Ni ligger ändå sexa?

– Det känns nästan osannolikt att vi gör det med tanke på perioden som vi har bakom oss. Tabellen är otäckt jämn med ett jäkla race. Det viktigaste för oss är att hitta tillbaka och börja plocka segrar igen. En styrka för ett bra lag är att man lyckas stoppa förlusterna och max förlora en, två i rad innan man börjar plocka segrar igen. Det blir viktigt för oss.

Släppte Emil Larsson – har frigjort utrymme

Den 2 januari valde Örebro att göra om i lagbygget. Emil Larsson, som var inne på sin femte raka säsong i klubben, lämnade för att istället gå till Växjö. Ett lag som ligger en poäng bakom och är med och tampas om samma platser i tabellen.

Hur gick övergången till?

– Vi hade en period där det gick ganska fort. Det dök upp en fråga från Emils håll hur vi såg på möjligheten. Vi värderade och funderade på det men vi tyckte det var ett bra läge att släppa Emil. Vi har en bra bredd på forwardssidan så vi känner oss trygga där. Det är klart att ekonomiskt för oss var parametern med att vi kunde spara pengar. Och öppna möjligheter framåt. Vi vet inte om vi kommer värva.

Örebro släppte Emil Larsson till Växjö.

Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Örebro har redan plockat in Kalle Kossila under säsongen. En värvning som hittills får ses som en succé då finländaren har gjort 18 poäng på 20 matcher och varit ledande i lagets offensiv. Just offensiven är också något som har varit lite av ett problem under säsongen.

Blir det någon värvning återstår det också att se på vilken position som Henrik Löwdahl väljer att sikta in sig på.

– Vi får se lite. Vi tittar brett just nu. Det kommer följa med här inför deadline och se vad vi har för möjligheter. Framför allt kanske vi har köpt oss själva ett utrymme att göra någonting. Det är inte att vi har snirklat in oss på nån position. Sen är det inte bara upp till mig utan det ska fungera med ekonomin också.

Tippades i botten: ”Handlar om att bli en lagmaskin igen”

Örebro var nederlagstippade redan innan säsongen började. Många hade målat upp dem som ett potentiellt kvallag. En bra start på säsongen fick dock kritikerna att tvivla på sig själva.

Hur ser du på er säsong hittills?

– Det är klart att när vi gick in i säsongen var vi nederlagstippade och hade en flygande start på säsongen. Sen var det fortfarande saker i vårt spel som vi behövde utveckla. Med de matcherna som vi vann när vi jobbade oss till det med små marginaler, de har vi lyckats få till vår nackdel på sistone För oss handlar det om att bli lagmaskinen igen.

Örebro har just nu topp sex-platsen inom räckhåll. Samtidigt närmar sig som sagt lagen bakifrån. Men klart är att Örebro inte väljer att blicka neråt i nuläget.

– Som för alla vill man komma så högt upp som möjligt. För oss som grund inför säsongen var vi tippade som bottentvå och vi har byggt mycket energi och styrka av det. Vi ska försöka komma så högt som möjligt och ta oss till slutspel men om det är via play in eller topp sex får vi se.