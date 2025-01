Bryter med SHL-klubben – klar för konkurrenten

Emil Larsson och Örebro går skilda vägar.

I stället är den Tre Kronor-meriterade forwarden klar för Växjö.

– Jag ser fram emot att komma till Växjö och bidra med mitt spel och mina styrkor, säger Larsson.

Emil Larsson lämnar Örebro för spel i Växjö. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Efter fyra och en halv säsong i Örebro lämnar forwarden -klubben.

meddelar Örebro att parterna enats om att bryta kontraktet.

– Först och främst vill jag tacka Emil för hans tid i Örebrotröjan. Emil har under sina år hos oss varit en viktig spelare och haft ett stort inflytande både på och vid sidan av isen. Med nuvarande konkurrenssituation på forwardssidan känner vi att vi inte kommer kunna erbjuda Emil den speltid som han önskar och Emil är nu fri att lämna för spel i annan klubb. Hela processen har gått snabbt de senaste dagarna och varit väldigt odramatisk. Vi känner att detta är ett bra beslut både för Örebro Hockey samt för Emil och vi vill passa på att önska honom lycka till i sin fortsatta karriär, säger sportchefen Henrik Löwdahl till klubbens sajt.

Emil Larsson klar för Växjö Lakers

Larsson blir emellertid kvar i SHL.

meddelar konkurrenten att den Tre Kronor-meriterade forwarden skrivit på ett kontrakt för resten av säsongen med klubben.

– Jag ser fram emot att komma till Växjö och bidra med mitt spel och mina styrkor, säger Larsson till Växjös hemsida.

Efter att ha producerat 16 poäng på 32 matcher för Örebro under förra säsongen har produktionen sjunkit den här säsongen för Larsson. 31-åringen lämnar Örebro efter att denna säsong ha producerat sex poäng (4+2) på 29 matcher, samtidigt som han snittat strax under 13 och en halv minuts istid per match.

– Emil är en spelare vi mött ett stort antal gånger. En stor fysisk spelare med fina händer. En väldigt jobbig spelare att möta som ofta håller sig framme och gör viktiga mål. Han har precis som vi haft ett lite tyngre år men tillsammans ska vi skapa en bättre andra halva på säsongen, säger sportchefen Henrik Evertsson.