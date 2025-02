Klart: JVM-backen lånas ut inför toppmötet

Skellefteå väljer att låna ut JVM-backen Rasmus Bergqvist.

19-åringen kommer då förstärka Södertälje inför morgondagens toppmöte mot Björklöven.

Rasmus Bergqvist kommer att spela för Södertälje i morgon. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Den 19-årige backen Rasmus Bergqvist har tagit en plats i Skellefteås laguppställning den här säsongen och spelade också till sig en plats i Sveriges JVM-trupp innan årsskiftet.

Efter JVM har Bergqvist spelat två SHL-matcher för Skellefteå men sedan varit utanför och i stället spelat i två matcher med juniorlaget. Nu meddelar Skellefteå att backen lånas ut till Södertälje. Lånet gäller dock endast i en match – till att börja med.

– Vi har gjort en dispensövergång, men Rasmus kommer bli kvar i Skellefteå AIK och spela med både A-laget och J20. Den här lösningen ger oss flexibilitet att låna ut honom till andra matcher framöver, säger Skellefteås general manager Erik Forssell.

Södertälje kan låna Rasmus Bergqvist igen senare under säsongen

Södertälje spelar borta mot Björklöven i ett hett toppmöte under morgondagen. De plockar då in Rasmus Bergqvist för att tacka upp då laget saknar flera backar just nu. Men SSK kommer att ha möjligheten att låna in honom igen senare under säsongen.

– Med Olli skadad och Albert avstängd samtidigt som Ozbej är iväg med landslaget så är vi kort om backar och därför väldigt glada över möjligheten att låna in Rasmus från Skellefteå. Vi får in en talangfull back som haft en bra säsong i Skellefteå och som dessutom spelade JVM tidigare i år. Lånet gäller först och främst till morgondagens match men vi kommer att dubbelregistrera Rasmus så att möjligheten till spel i både SSK och SAIK efter 15 februari till säsongens slut finns, säger SSK:s sportchef Emil Georgsson.

Rasmus Bergqvist har spelat 23 SHL-matcher under säsongen och noterats för en assist. Under JVM stod han för 1+2 på sju matcher.