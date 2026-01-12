Lennström: ”Tufft både psykiskt och fysiskt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I mitten av december kom beskedet att han skulle bli borta året ut. Nu börjar skadeläget ljusna för både Theodor Lennström och Linköping.

– Jag tycker att jag gjort det så bra jag bara kan för att ta mig tillbaka, säger han till Corren.

Theodor Lennström. Foto: Bildbyrån/Simon Eliason.

Återkomsten i Linköping har inte riktigt blivit som Theodor Lennström önskade. Skador har ställt till det redan från start under försäsongen och när januari nu påbörjats har stjärnbacken inte varit ombytt i SHL på nästan två månader.

Men nu, efter det senaste beskedet i december, ljusnar läget. Både för backen själv och för hela klubben.

– Det är tufft både psykiskt och fysiskt, men jag tycker att jag gjort det så bra jag bara kan för att ta mig tillbaka, säger Lennström till Corren efter att han medverkat under måndagens backträning på is.

– Jag har skrivit på här för att spela och så är jag skadad. Klart att det är trist. Det har varit en hattig säsong för mig och för laget och det är inte kul att vara skadad, fortsätter han sedan.

”Inte aktuell för spel den här veckan”

Erik Norén, Johan Johnsson, Oscar Fantenberg, Jesper Myrenberg och Remi Elie har samtliga tillhört den där skadelistan, utöver Lennström, och under måndagen kom även en uppdatering från LHC själva.

– Han kommer att gå på is den här veckan men han är inte aktuell för spel den här veckan. Vi måste se hur kroppen svarar på den ökade belastningen av isträning, säger sjukgymnast Jonas Emmoth om Lennström på lagets sajt.

– Det kändes bra. Jag är på is idag igen och det är ett gott tecken. Det är kul att vara här igen, svarar backen Corren, och menar att han inte har smärtor utanför isen.

Bland dessa bekräftar Emmoth, för Corren, att Elie är den som är närmast spel om han inte åker på bakslag.

De färska världsmästarna Felix Öhrqvist och Loke Krantz var tillbaka i träning under måndagen och ser ut att spela på torsdag för att hjälpa LHC efter sitt JVM-guld.

Source: Theodor Lennström @ Elite Prospects