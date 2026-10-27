Sju SHL-spelare som borde få chansen i Tre Kronor
SHL

Sju SHL-spelare som borde få chansen i Tre Kronor

Publicerad 27 oktober 2026 18:00
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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I morgon ska Rikard Grönborg ta ut sin första Tre Kronor-trupp i nygamla jobbet som förbundskapten.
Här är sju SHL-spelare som borde kunna få chansen i landslaget.

En ny era inleds i Tre Kronor där Rikard Grönborg är tillbaka som förbundskapten. Det blir då också en hel del nytt där rollen som förbundskapten blir lite annorlunda och nu hyrs också SHL-tränare in som assisterande förbundskaptener i säsongens Euro Hockey Tour. Inför nästa veckas turnering ryktas Tomas Kollar i Malmö och Daniel Hermansson i Skellefteå få chansen att coacha bredvid Grönborg.

Samtidigt har det redan kommit uppgifter om ett antal spelare som redan blivit uttagna i Tre Kronor-truppen. Aftonbladet har uppgett att Melker Thelin samt Pontus Johansson får debutera, medan Jonathan Pudas är tillbaka i landslaget. Sedan har även Värmlands Folkblad skrivit att Viktor Lodin får göra debut samt att fyra andra Färjestadsspelare – Filip Roos, Adam Ollas Mattsson, Gabriel Carlsson och Jack Berglund – också blivit uttagna.

Men vilka fler SHL-spelare skulle kunna ta plats i Tre Kronor? Självklart finns det flera ”givna” namn som Oscar Lindberg, Rickard Hugg och Jakob Silfverberg. Men det finns fler skickliga lirare som gjort sig förtjänta av en chans i landslaget.

Här listas sju SHL-spelare som borde kunna få chansen i Tre Kronor – antingen nu eller senare under säsongen.

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