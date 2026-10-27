En ny era inleds i Tre Kronor där Rikard Grönborg är tillbaka som förbundskapten. Det blir då också en hel del nytt där rollen som förbundskapten blir lite annorlunda och nu hyrs också SHL-tränare in som assisterande förbundskaptener i säsongens Euro Hockey Tour . Inför nästa veckas turnering ryktas Tomas Kollar i Malmö och Daniel Hermansson i Skellefteå få chansen att coacha bredvid Grönborg.

Samtidigt har det redan kommit uppgifter om ett antal spelare som redan blivit uttagna i Tre Kronor-truppen. Aftonbladet har uppgett att Melker Thelin samt Pontus Johansson får debutera, medan Jonathan Pudas är tillbaka i landslaget. Sedan har även Värmlands Folkblad skrivit att Viktor Lodin får göra debut samt att fyra andra Färjestad sspelare – Filip Roos , Adam Ollas Mattsson , Gabriel Carlsson och Jack Berglund – också blivit uttagna.

Men vilka fler SHL-spelare skulle kunna ta plats i Tre Kronor? Självklart finns det flera ”givna” namn som Oscar Lindberg , Rickard Hugg och Jakob Silfverberg . Men det finns fler skickliga lirare som gjort sig förtjänta av en chans i landslaget.

Här listas sju SHL-spelare som borde kunna få chansen i Tre Kronor – antingen nu eller senare under säsongen.